Ben Zyskowicz: Mikähän olisi SDP:n valmius täyskäännökseen?

Kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) kyseenalaistaa tuoreessa BenTV:n jaksossa kokoomuksen ja SDP:n muodostaman sinipunahallituksen olevan mahdollinen vaihtoehto nykyiselle hallituspohjalle.

Kokoomuksen kannatus putosi tuoreessa Ylen gallupissa kaksi prosenttiyksikköä. Zyskowicz katsoo, että pudotus johtuu viime kuukausien perussuomalaisiin liittyvistä kohuista.

– Kokoomuksen äänestäjistä montaa on häirinnyt tämä rasismikeskustelu – siis se, että kokoomus on hallituksessa perussuomalaisten kanssa, joiden keskeisten toimijoiden osalta liian monelta löytyy kaukaa menneisyydestä tai lähempää menneisyydestä erilaisia rasistisia kirjoituksia. He ovat sanoutuneet niistä irti, mutta itse ymmärrän tällaisen vaikutuksen kokoomuksen kannatukseen, Zyskowicz sanoo.

Vaihtoehtoja uuden hallituksen muodostamiseen kokoomuksella ei Zyskowiczin mukaan juurikaan ole.

– Olisi mielenkiintoista nähdä, mitä nämä samat ihmiset, jotka ovat nyt pettyneet siihen, että kokoomus on perussuomalaisten kanssa hallituksessa, mitä he vastaisivat siihen, että mitä kokoomuksen tulisi nyt tehdä.

Erityisesti SDP:n kanssa hallituksen muodostamista hän pitää mahdottomana ja se vaatisi SDP:ltä ”täyskäännöksen” talouspolitiikassa.

– Mikä on SDP:n valmius viime hallituskauden katastrofaalisen talouspolitiikan jälkeen tehdä täyskäännös talouspolitiikassa, lähteä korjaamaan tätä tilannetta, joka meillä on viime hallituksen jäljiltä.

Zyskowicz myös korostaa, että kyse ei ole pelkästään talouspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä, vaan kyse on myös terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kriisistä.

– Torstaina päivällä OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoi sanatarkasti seuraavaa: Suomalainen koulutus on hälyttävässä tilassa. Siis hälyttävässä tilassa. Sen jälkeen, kun meillä on hallitus, joka mainosti itseään sillä, että se teki koulutuksen kunnianpalautuksen.

Näistä lähtökohdista Zyskowicz ei pidä hallitusyhteistyötä SDP:n kanssa mahdollisena.

– Ne kokoomuksen äänestäjät, jotka ovat sitä mieltä, että perussuomalaiset eivät kuulu kokoomuksen kanssa samaan hallitukseen ja haluavat demarit heidän tilalleen, niin kysymys kuuluu, mitenköhän sellainen hallitus syntyisi ja ennen kaikkea, miten se onnistuisi keskeisessä työssään.