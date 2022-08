Ben Zyskowicz: Li Anderssonilta aivan järjetön lausunto

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz hämmästelee vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin vastauksia kokoomuksen keskustelunavaukseen mahdollisen Naton tukikohdan tai osaamiskeskuksen saamisesta Suomeen.

– Ideana tietysti olisi se, että Suomi ei olisi vain jokin etäinen jäsen tuolla pohjoisessa vaan että Nato ja keskeiset Nato-maat olisivat vahvasti sitoutuneita Suomeen ja Suomen puolustamiseen tarvittaessa, Zyskowicz avaa Verkkouutisten BenTV:ssä.

Li Andersson tyrmäsi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen ehdotuksen vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Andersson perusteli kielteistä kantaansa sillä, että Suomen Nato-päätös on ”puolustuksellinen ja tehty Suomen puolustuksen maksimoimiseksi”.

– No mitä Li ja muut vassarit luulevat, että Nato on meille muille. Totta kai se on puolustuksellinen ratkaisu. Ei kai me nyt haluta tänne jotain Naton pysyviä toimintoja sen vuoksi, että sieltä varauduttaisiin ja valmistauduttaisiin hyökkäämään Venäjän kimppuun, Ben Zyskowicz päivittelee.

Hän jatkaa vasemmistoliiton puheenjohtajan lausunnon olleen ”aivan järjetön”.

Vasemmistoliitto takajaloillaan Nato-tukikohdasta – kansanedustaja vihjasi jo ydinaseista