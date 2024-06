Ben Zyskowicz: Kokoomus ei ole mikään ääripää

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kummastelee Verkkouutisten BenTV:ssä keskustan tuoreen puheenjohtajan Antti Kaikkosen kommentteja puolueen sijoittumisesta poliittisella kentällä.

Zyskowicz muistuttaa, että keskusta ja Rkp, joka sai myös viime viikonloppuna Anders Adlercreutzista uuden puheenjohtajan, korostavat olevansa politiikan keskivoimia.

– Kepu korostaa, että se on keskellä, se on sillanrakentaja, kun on nämä ääripäät, Zyskowicz listaa.

Väite ei saa Zyskowiczilta varauksetonta tukea. Hän muistuttaa, että keskustan molemmilla puolilla olevia puolueita, eli kokoomusta ja sosialidemokraatteja, ei millään ilveellä voi luokitella ääripäiksi.

– Maltillinen keskustaoikeistolainen kokoomus ei ole mikään ääripää, eikä myöskään toisella puolella oleva maltillinen keskustavasemmistolainen Sdp ole mikään ääripää, Zyskowicz linjaa.

Zyskowicz toteaa tilanteen olevan oikeastaan päinvastainen. Hän nostaa esimerkiksi sen, että kokoomus ja sosialidemokraatit pystyvät tarvittaessa yhteistyöhön.

Hän vertaakin tilannetta siihen, että puolueet ovat tavallaan poliittisella kentällä kyljiltään kiinni.

– Ei siinä ole mitään railoa, jossa keskivoima keskustalainen puolue keskusta olisi siltoja rakentamassa, Zyskowicz tiivistää.

– Kyllä tässä keskivoimia ovat myös maltillinen oikeisto ja maltillinen vasemmisto, hän päättää.