Ben Zyskowicz: Kaikki puolueet haluavat Suomen parasta

Eduskunnan pitkäaikaisin kansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) haluaisi vahvistaa puolueiden ja kansanedustajien välistä luottamusta.

Zyskowicz kertoo ajatuksistaan ajatuspaja Toivon uudessa Toivon torstai -videopodcastissa.

Hän näkee, että kansanedustajat voivat olla vahvasti eri mieltä, mutta siitä ei seuraa, että vastapuolen motiivit olisivat lähtökohtaisesti huonoja tai epäilyttäviä.

– Se, mitä haluan nähdä vähemmän, on kilpailevien puolueiden motiivien kyseenalaistamista, Zyskowicz sanoo.

– En nyt voi väittää, että itse aina kohtelen kilpailevia puolueita ja niiden tekemisiä niin kohteliaasti, mutta se, että vaikkapa tämän hetken poliittisessa tilanteessa epäillään ja syytetään (Petteri) Orpon (kok.) hallituksen tekemisistä jotain tämmöisiä hyvin alhaisia motiiveja […] että ‘te teette tämmöisiä ratkaisuja, koska te haluatte lyödä köyhiä ihmisiä. Te haluatte kavereillenne antaa lisää rahaa’.

– Minä olen niin sinisilmäinen, että ajattelen, että kaikki puolueet haluavat toimia parhaansa mukaan Suomen ja suomalaisten hyväksi.

Zyskowicz arvioi polarisaation vahvistumisen olevan haaste vuoden 2027 vaalien jälkeiselle eduskunnalle. Hän kuitenkin luottaa puolueiden kykyyn tehdä Suomelle oikeita päätöksiä.