Ben Zyskowicz itärajasta: Meillä on velvollisuus turvata Suomi

Rajalaki lähti eilen lausuntokierrokselle. Sen tarkoituksena on Venäjän masinoimaa välineellistettyä maahantuloa Suomen itärajan yli. Kyseessä on poikkeuslaki, joka edellyttää eduskunnan viiden kuudesosan enemmistöä.

Lakiluonnoksen mukaan turvapaikkahakemuksia voitaisiin tiettyjen edellytysten vallitessa kieltäytyä vastaanottamasta Suomen itärajalla. Päätös voitaisiin tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Lakihankkeen arvostelijat ovat viitanneet olemassa oleviin ristiriitoihin kansainvälisten sopimusten kanssa.

Kokoomuksen konkariedustaja Ben Zyskowiczin mukaan julkisessa keskustelussa oikeudelliset asiantuntijat ja kansalaisjärjestöt voivat väitellä ja teoretisoida siitä, ettei Suomella ole oikeutta estää Venäjän puskemia ihmisiä hakemasta kansanvälistä suojelua edes hybridihyökkäystilanteessa. Zyskowiczin mukaan poliitikkojen velvollisuutena on toimia Suomen turvaamiseksi.

– Meillä poliitikoilla, hallituksella ja eduskunnalla, on velvollisuus varautua tällaiseen Suomen turvallisuutta uhkaavaan tilanteeseen, sen ennnaltaestämiseen ja viime kädessä sen estämiseen, Zyskowicz sanoo BenTV:n tuoreessa jaksossa.

– Me emme voi tyytyä siihen, että pyörittelemme kansainvälisiä sopimuksia ja teoretisoimme asiasta. Siksi hallituksen ja eduskunnan on toimittava. Kyseessä on Suomen ja koko Euroopan turvallisuus, Zyskowicz toteaa.

Myös kansanedustaja, kenraalimajuri evp Pekka Toveri (kok.) pitää lain läpimenoa äärimmäisen tärkeänä, sillä muuten työkalut loppuisivat tilanteessa, jossa Venäjä ryhtyy työntämään maastorajan ylitse väkeä.

– Tämä on tärkeää myös siksi, minkälaista viestiä lähetämme samalla ulospäin. Laki on viesti myös kauemmas lähtömaihin asti, että kannattaako tänne tulla, Toveri sanoo Verkkouutisten haastattelussa.