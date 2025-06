Ben Zyskowicz: Irvokasta, että tuhlarit ovat nyt huolissaan velasta

Kuluvan viikon keskiviikkona eduskunnan täysistunnossa keskusteltiin keskustan johdolla jätetystä välikysymyksestä hallitukselle. Välikysymyksessä ilmaistiin huoli valtion velkaantumisesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowiczin mukaan oppositiossa olevat puolueet — erityisesti keskusta ja SDP — ovat nyt huolissaan samoista asioista, joihin he eivät omalla hallituskaudellaan kyenneet puuttumaan. Zyskowicz kommentoi asiaa Verkkouutisten BenTV:n tuoreessa jaksossa.

– Onhan se myönnettävä, että me emme ole onnistuneet – johtuen monista eri syistä – hidastamaan velkaantumisvauhtia sitä vauhtia kuin olemme yrittäneet, Zyskowicz toteaa.

– Mutta onhan se irvokasta, että kepu ja demarit, jotka viime kaudella itse tuhlasivat ja tällä kaudella ovat vastustaneet käytännössä jokaista säästöä, mitä hallitus on esittänyt, ovat nyt huolissaan velkaantumisesta.

Tämän viikon torstaina eduskunnan kyselytunnilla SDP nosti esiin myös hyvinvointialueiden rahoituksen.

– Demarit vaati lisää rahaa hyvinvointialueelle ja kepu, joka välikysymyskeskustelussa oli arvostellut hallituksen tekemiä veronkevennyksiä, niin arvosteli hallituksen veronkiristyksiä, joita on jouduttu tekemään, Zyskowicz summaa.

Eduskunnassa kokoomusedustajat nostivat esiin, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen aikana ei edes keskusteltu tarvittavista säästöistä.

– Tämä ei tarkalleen ottaen pidä paikkansa, sillä esimerkiksi syksyllä 2023 hallitus päätti – koska Veikkauksen tuotot valtiolle olivat pienentyneet – että kulttuurilta säästetään 18 miljoonaa, Zyskowicz toteaa.

Kulttuurileikkaukset päädyttiin kuitenkin perumaan niihin kohdistuneen julkisen paineen vuoksi. Leikkausten perumista ajoi etunenässä silloinen pääministeri Sanna Marin.

– Eli edellisessä hallituksessa kyllä keskusteltiin ja alustavasti jopa sovittiin tietyistä toki pikkusäästöistä, mutta kun niistä nousi kohu […] säästöt peruttiin, Zyskowicz totesi.

Zyskowicz muistuttaa, että jos säästöjä halutaan tehdä, on kestettävä kovaakin kritiikkiä.

– Ja tällainen hallitus on nykyinen Petteri Orpon (kok.) hallitus, joka on kyennyt, kun on ollut pakko tai ainakin tarve, tekemään merkittävän määrän huomattavia säästöpäätöksiä.