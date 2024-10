Ben Zyskowicz: Ei valiokunnan puheenjohtaja saa käyttää asemaansa vaikeuttamiseen

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ilmaisee huolensa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan toimintakyvystä. Zyskowicz nosti asian esiin BenTV:n tuoreessa jaksossa.

Zyskowiczin mukaan valiokunnassa on esiintynyt jännitteitä erityisesti aikoina, jolloin puheenjohtajana on toiminut SDP:n Krista Kiuru.

Zyskowicz nosti esiin, että juuri Kiurun toimiessa valiokunnan puheenjohtajana on ollut haasteita. Esimerkkinä hän mainitsi aiemman Juha Sipilän hallituskauden, jolloin Kiuru toimi valiokunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana oli keskustan Anna-Kaisa Heikkinen. Samankaltainen tilanne on jatkunut nyt, kun Kiuru toimii jälleen puheenjohtajana ja kokoomuksen Mia Laiho on varapuheenjohtajana.

Sen sijaan, kun keskustan Markus Lohi toimi viime vaalikaudella puheenjohtajana ja Laiho varapuheenjohtajana, vastaavia ongelmia ei Zyskowiczin mukaan ollut.

– Ei tarvitse olla mikään mestarietsivä tai Sherlock Holmes ymmärtääkseen, että ongelmana on nimenomaan puheenjohtaja Krista Kiurun toiminta. Sanon tämän, vaikka myös Krista Kiuru on minulle erittäin hyvä työkaveri, Zyskowicz toteaa.

– Puheenjohtajan tehtävä eduskunnan valiokunnissa on viedä asioita eteenpäin, eikä hän saa käyttää puheenjohtajuuttaan siihen, että hidastaa ja vaikeuttaa hallituksen esitysten käsittelyä. Nyt tilanne on siellä onneksi rauhoittunut ja toivotaan, että se myös sellaisena pysyy.

Keskustelu eduskunnan ilmapiiristä nousi esiin, kun SDP:n kansanedustaja Ville Merinen kertoi jäävänsä sairaslomalle. Merinen viittasi eduskunnan työilmapiiriin sanalla ”sairas,” mutta Zyskowicz haluaa puolustaa eduskuntaa työpaikkana.

– Eduskunta on hyvä työyhteisö. Täällä olevat kansanedustajat ja sadat muut ihmiset, jotka ovat täällä töissä, ovat hyvissä väleissä keskenään. Me olemme kavereita, työkavereita, me olemme kohteliaita. Ei täällä ole mitään myrkyllistä ilmapiiriä.

Zyskowicz, joka on ollut kansanedustajana useita vuosikymmeniä, vakuuttaa, että hän ei olisi viihtynyt tehtävässä näin pitkään, jos ilmapiiri olisi oikeasti huono.