Donald Trumpin hallinto ei ymmärrä, minkä puolesta ukrainalaiset sotivat, kritisoi yhdysvaltalaiskenraali. AFP / LEHTIKUVA / IRYNA RYBAKOVA

Ex-komentaja Ukrainasta: USA:n hallinnon lähestymistapa tuhoon tuomittu alusta alkaen

Yhdysvaltalaishallinto ei ole kiinnostunut tai ymmärrä sodan juurisyitä, kenraali sanoo.
Yhdysvaltojen maavoimia Euroopassa komentanut kenraali (evp.) Ben Hodges kritisoi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon suhtautumista Ukrainan sodan ratkaisemiseen.

Yhdysvaltojen hallinnon lähestymistapa Ukrainan sotaan ja sodan lopettamiseen on ollut väärä, entinen komentaja arvioi Times Radion videohaastattelussa.

– Se on ollut tuhoon tuomittu alusta asti, Hodges kommentoi yhdysvaltalaishallinnon lähestymistapaa sotaan.

Muun muassa Kiovan kauppakorkeakoulun johtaja ja Ukrainan entinen elinkeinoministeri Tymofiy Mylovanov on julkaissut videoiklippejä haastattelusta viestipalvelu X:n tilillään.

Hodgesin mukaansa on käsittämätöntä, miksi Trump ei painosta Venäjän presidentti Vladimir Putinia vetämään joukkojaan pois Ukrainasta.

Lisäksi kenraali kritisoi sitä, miten Yhdysvaltojen hallinto ei ole kiinnostunut siitä, miksi Ukrainan sota sai alkunsa. Tämä suhtautuminen on tehnyt hallinnon koko lähestysmistavasta sodan lopettamiseen väärän, sanoo Hodges.

Kenraali viittaa videolla muun muassa Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vancen lausuntoon, jossa Vance ei pitänyt Ukrainan sodan syttymissyitä merkittävänä asiana.

– Hän kutsui sitä ”pikkutarkaksi yksityiskohdaksi”, Hodges ihmettelee.

Jos sodan juurisyitä, alueen maantiedettä tai sitä, miksi ukrainalaiset taistelevat ymmärrä tai ei ole kiinnostunut asiasta, ei pysty luomaan hyväksyttävää ja kestävää ratkaisua sodan lopettamiseksi, kenraali sanoo.

Lisäksi Hodges kritisoi yhdysvaltalaisten politiikkaa Euroopan ja omien liittolaistensa suhteen. Hänen mukaansa Euroopan jättäminen yksin on ollut suuri strateginen virhe. Yhdysvallat tarvitsee liittolaisia ja Euroopan, joka on vakaa, hän arvioi.

Turvallinen Eurooppa on Yhdysvaltojen omien etujen mukaista, muun muassa siksi, että Eurooppa on myös Yhdysvaltojen tärkein kauppakumppani, Hodges muistuttaa.

– Tulemme vielä katumaan epäonnistumistamme tehdä tiiviimpää yhteistyötä liittolaistemme kanssa, kenraali sanoo.

 

