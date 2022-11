Belgorodissa palaa öljyterminaali

Ukrainan vastaisella rajalla Venäjällä sijaitsevassa Belgorodin läänissä öljysäiliöt ovat syttyneet tuleen.

– Teollisuuslaitos joutui tulituksen kohteeksi Graivoronin kaupunkipiirissä. Nestesäiliö syttyi tuleen. Uhreja ei ollut. Kaikki pelastuspalvelut ovat paikalla, kirjoitti viestipalvelu Telegramissa Belgorodin kuvernööri Vjatšeslav Gladkov.

Gladkovin korotti läänin vaaratasoa ”keltaiselle”, mikä tarkoittaa, että alueeseen kohdistuu ”terrorihyökkäyksen vaara”. Lisäksi ilotulite- ja räjähdekieltoa on pidennetty kahdella viikolla.

Sosiaalisessa mediassa kiertää videoita, joissa näkyy öljysäiliön palavan.

Oil depot on fire in Grayvoron district of Russia's Belgorod Oblast

Local authorities claim that the fire started after the facility came under fire.

