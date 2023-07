BBC esitti erikoisen väitteen Suomesta – Alexander Stubb: ”Perusasia”

Suomen entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb on ottanut kantaa brittiläisen BBC:n uutiseen, joka kertoo Turkin tukevan Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Artikkelissa on kohta, jossa väitetään että Ruotsilla ja sen itänaapurilla Suomella on molemmilla ”pitkä historia sodanaikaisessa neutraliteetissa”.

Stubb huomauttaa twiitissään, että Suomi taisteli toisessa maailmansodassa itsenäisyytensä puolesta Venäjää vastaan, eikä ole ollut neutraali sitten kansalaissodan.

– Tämä on ihan perusasioita, toteaa Stubb, joka on otsikoinut viestinsä suoraan BBC:lle.

Dear ⁦@BBCNews⁩, this is really basic stuff:

"Sweden and its eastern neighbour Finland – both nations with a long history of wartime neutrality…".

Finland fought for its freedom against the Soviet Union in WWII and has not been neutral since CW.

— Alexander Stubb (@alexstubb) July 11, 2023