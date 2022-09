Bayraktarin seuraaja voi tuhota vihollisen lentokoneita

Ukrainan sodassa tehokkaaksi osoittautuneen Bayraktar TB2 -taistelulennokin valmistaja Baykar on ilmoittanut kokeilleensa onnistuneensa uuden lennokkimallinsa moottoria.

Suurikokoinen MIUS- eli Kizilelma-lennokki muistuttaa ulkonäöltään miehitettyjä häivehävittäjiä. Se on suunniteltu tuhoamaan kohteita ilmassa, tukemaan ilmaherruuden saavuttamista ja tuhoamaan vihollisen ilmatorjuntajärjestelmiä. Ukrainalainen Motor Sich -yhtiö valmistaa lennokkien suihkumoottorit.

Turkin laivaston on määrä käyttää Baykarin uusinta tuotetta pian valmistuvalla TCG Anadolu -maihinnousualuksellaan yhdessä Bayraktar TB2 -lennokkien kanssa.

Yhtiön mukaan Kizilelman perusversion maksiminopeus on 0,9 Machia eli 1 100 kilometriä tunnissa. Tyypillinen lentonopeus on 735 kilometriä tunnissa. Lennokki voi pysyä ilmassa noin viiden tunnin ajan ennen polttoainetäydennystä.

Toimintasäteeksi ilmoitetaan 930 kilometriä ja hyötykuormaksi tuhat kilogrammaa. Uusi lennokki voi toimia yhteistyössä miehitettyjen hävittäjäkoneiden kanssa.

Kizilelman ensilento tehdään näillä näkymin ensi vuoden puolella.

Milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz insansız savaş uçağımız Bayraktar #KIZILELMA'nın ilk Motor Entegrasyon Testi'ni başarıyla tamamladık.

Hayırlı ve uğurlu olsun…

✈️🍎🚀🌍🇹🇷

The First Engine Integration Run Test was successfully completed on Bayraktar #KIZILELMA.

— BAYKAR (@BaykarTech) September 17, 2022