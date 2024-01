Baltian maat sopivat uusista vahvistuksista itärajalle

Viro, Latvia ja Liettua ovat sopineet uusien rajaesteiden rakentamisesta ”Baltian puolustuslinjalle” Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisille rajoille. Asiasta uutisoi Viron yleisradio ERR.

Kolme maata hyväksyivät perjantaina yhteisen suunnitelman rakentaa ”liikkuvuutta estäviä puolustuslaitteistoja” itärajalle.

Viron puolustusministeriö painottaa asiaan liittyvässä tiedotteessa, että rajalle ei ole rauhan aikana suunnitelmien mukaan tulossa esimerkiksi räjähteitä, vaan bunkkereita, erilaisia tukipisteitä ja jakeluverkostoja.

– Rauhan aikana rakennetaan niin paljon kuin mahdollista, mutta kaikkea ei voi rakentaa rauhan aikana, Viron puolustusministeri Hanno Pevkur totesi.

Miinoja, piikkileikkureita ja lohikäärmeen hampaina tunnettuja panssariesteitä voidaan kuitenkin varastoida lähelle nopeaa asennusta varten.

– Venäjän sota Ukrainassa on osoittanut, että varusteiden, ammusten ja työvoiman lisäksi tarvitaan myös fyysisiä puolustuslaitteistoja rajalla puolustamaan Viroa ensimmäisestä metristä alkaen, Pevkur sanoi.

Pevkur korosti, että toimien tavoitteena on vahvistaa virolaisten turvallisuuden tunnetta. Pevkurin mukaan pienenkin riskin tullessa esiin, Virolla olisi työkalut nopeaan toimintaan.

Rakennustöiden odotetaan alkavan ensi vuoden alkupuolella.

🛡️ The Baltic countries have agreed on the 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 #BalticDefenceLine along their eastern border. It's crucial to use time wisely to increase #defence readiness. #NotAnInch pic.twitter.com/PDcSqxtAh7

— MoD Estonia (@MoD_Estonia) January 19, 2024