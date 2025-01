Ballistisen ohjuksen massiivinen kappale rojahti pariskunnan talon katolle

Israelin viimeaikaiset pääviholliset ovat heikentyneet huomattavasti sotilasoperaatioiden myötä. Hamasia moukaroitiin Gazassa ja Hizbollahia Libanonissa, minkä lisäksi Iranin alueellinen vaikutusvalta mureni Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin hallinnon kaatumisen myötä.

Aiemmin kaukaiselta uhkakuvalta tuntuneet Jemenin huthikapinalliset ovat sen sijaan kiihdyttäneet iskujaan. Vastatoimet ovat olleet haastavia muun muassa siksi, ettei huthien sotilaskohteista ole tarkkoja tiedustelutietoja. Huthit ovat ampuneet loppuvuoden jälkeen useita ballistisia ohjuksia kohti Israelia ja ajaneet miljoonat israelilaiset pommisuojiin keskellä yötä.

Kuluvalla viikolla aamukävelyllä ollut pariskunta koki ikävän yllätyksen palatessaan Jerusalemin liepeillä olevassa Mevo Beitarissa sijaitsevaan kotiinsa. He huomasivat, että ballistisen ohjuksen massiivinen osa oli iskeytynyt läpi heidän katostaan. Pelastuminen oli ollut vähästä kiinni.

Times of Israel -lehden mukaan Israelin ilmapuolustus oli torjunut havaitsemansa ohjuksen. Asukas kertoo perheen heränneen yöllä ilmahälytyssireeniin ja suojautuneen turvahuoneeseen. He eivät kuulleet tavanomaisesta poikkeavia ääniä. Torjuntaohjusten osumat aiheuttavat kovia pamahduksia, jotka kuuluvat myös eristettyihin pommisuojiin.

Neljä metriä pitkä rakettiosa läpäisi katon, mutta jäi turvahuoneen katon päälle.

– Kaikki on kunnossa huolimatta siitä epämukavuudesta, kun raketti laskeutuu pääsi päälle, asukas sanoo.

Israelin viranomaiset ovat kehottaneet ihmisiä pysymään suojissa kymmenen minuuttia sireenien sammumisen jälkeen taivaalta mahdollisesti tippuvien rakettien, ohjusten tai lennokkien osien varalta.

LUE MYÖS:

Mossadin ex-johtaja uusista iskuista: Meillä on ongelma (VU 30.12.2024)

A part of a missile reportedly fired from Yemen is lodged on the roof of a house in the Israeli village of Mevo Beitar west of Jerusalem.

Follow live updates: https://t.co/lppQUYB7Nq pic.twitter.com/GPrpoEdrcB

— ABC News (@ABC) January 14, 2025