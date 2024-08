Baba Jaga -droonin väitetään pudottavan laser-ohjattuja pommeja

Ukrainalainen Baba Jaga -drooni on ehkä saanut uuden kyvyn: viimeisimmistä alasammutun droonin kuvista voidaan arvailla, että yöpommittajana tunnettu drooni voidaan varustaa ehkä laser-ohjatulla täsmäpommilla. Forbes arvelee, että pitkiin lentoihin pystyvä kopterityyppinen drooni on nyt entistäkin vaarallisempi venäläisille.

Baba Jaga on yhteisnimitys ukrainan käyttämille isokokoisille drooneille, jotka pystyvät kantamaan jopa paria kymmenkiloista TM-62-panssarimiinaa ja pudottamaan ne vihollisen niskaan, kun pikkudroonit pystyvät tyypillisesti kantamaan noin kilon painoisia asekuormia. Tarttumakourilla varustetulla Baba Jagalla voidaan poimia mukaan muun muassa vihollisen radiokalustoa hyökkäyksen jälkeen. Tämä on johtanut huhuihin, että niillä voidaan myös kuljettaa vangeiksi vihollisen haavoittuneita sotilaita.

Iso koko ja äänekkäät moottorit tekevät Baba Jagasta myös helposti havaittavan ja siksi haavoittuvan, minkä vuoksi niillä lennetään öisin. Niiden sanotaan usein olevan pysäyttämättömiä, ja joidenkin mukaan ne voidaan pysäyttää vain liekinheittimellä.

Venäläiset ovat kuitenkin kehittäneet keinoja droonien pudottamiseksi: yksi niistä on lämpötähtäimillä varustettu tarkka-ampuja ja toinen, tehokkaampi keino, on lämpökameralla varustettu FPV-drooni. Niiden takia Baba Jagojen tappiot ovat kasvaneet rajusti, mutta se lienee silti edelleen yksi Ukrainan tehokkaimmista pommittavista droonityypeistä.

Pommitustarkkuus on ollut yksi droonin puutteista. Noin 80 metristäkin osumatarkkuus on joidenkin tietojen mukaan vain 50 prosenttia.

Uusissa kuvissa droonin ilmeisesti tehdasvalmisteisessa, uudessa 125 mm:n pommissa näkyy merkintä BK-30F. Ammuksen kärjessä on reikiä, jotka viittaavat optiseen sensoriin, ja pyrstön evät näyttävät olevan liikkuvia, pommin lennon ohjaamiseen tarkoitettuja.

CAT-UXOn mukaan BK-30F on RK-3 Korsa -ohjuksesta kehitetty ilmasta pudotettava sirpalepommi, joka on tarkoitettu jalkaväen asemia ja kevyesti panssaroituja ajoneuvoja vastaan. Sen esikuvan laser-ohjaus on puoliaktiivinen, mikä tarkoittaa, ettei ohjuksessa itsessään ole maaliin kohdistuvaa laser-valonlähdettä, vaan se ohjautuu erillisen maalinosoituslaserin avulla. Tämän vuoksi Korsan kärjessä ei ole reikää valaisevaa sensoria varten toisin kuin BK-30F:ssä. Toinen mahdollisuus on jokin muu optinen sensori, joka myös tekee ammuksesta immuunin elektroniselle häirinnälle.

Jos ammus on laser-ohjattu, se voidaan pudottaa maaliinsa paljon korkeammalta kuin tavallinen rautapommi tai miina eikä sitä ohjausevien ansiosta tarvitse pudottaa täsmälleen maalin yläpuolelta, jotta se osuisi. Tällä tavoin Baba Jaga voisi aiempaa paremmin välttää sitä uhkaavat FPV-droonitkin.

Laser-ammukset ovat kuitenkin huomattavan kalliita. Puoli-aktiivisella laserilla varustettu Hellfire-panssarintorjuntaohjus maksaa yli 85 000 dollaria ja laser-ohjattu GBU-39B SDB -liitopommi yli 150 000 dollaria. Näin paljon maksavan aseen käytöllä paljon edullisemman Baba Jagan selviytyvyyden parantamiseksi ei olisi mitään järkeä, ellei Ukrainassa sitten ole kehitetty edullisempaa laserohjausta, mikä on täysin mahdollista.

⚡️A photo appeared of a downed 🇺🇦Ukrainian heavy drone of the "Baba Yaga" type with a new type of BK-3OF ammunition guided by a laser beam.

Judging by the photo, the ammunition has an external similarity with the missile of the Ukrainian light ATGM "Korsar", has a laser… pic.twitter.com/0rwNCPGh7N

— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 2, 2024