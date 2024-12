Azerbaidžanin presidentti vaatii Venäjältä syyllisyyden tunnustamista ja korvauksia

Azerbaidžanin presidentti Ilham Aliyev vaatii Venäjältä syyllisyyden tunnustamista ja korvauksia koskien keskiviikkoista Venäjän ilmatilassa tapahtunutta Azerbaijan Airlinesin onnettomuutta, jonka katsottiin johtuneen Venäjän ampumasta ilmatorjuntaohjuksesta. Asiasta uutisoi Ukrainska Pravda.

– Ensinnäkin Venäjän on pyydettävä anteeksi Azerbaidžanilta ja toisekseen sen on myönnettävä syyllisyytensä. Kolmanneksi, tekijöitä on rangaistava ja heidät on asetettava rikosoikeudelliseen vastuuseen. Korvauksia tulee maksaa Azerbaidžanin valtiolle, kärsimystä kokeneille matkustajille ja miehistön jäsenille. Nämä ovat ehtomme, presidentti sanoo.

Hän kertoo ensimmäinen ehdon täyttyneen eilen, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin pyysi puhelimitse anteeksi sitä, että onnettomuus tapahtui Venäjän ilmatilassa. Putin ei kuitenkaan myöntänyt, että Venäjä olisi vastuussa onnettomuudesta.

Aliyev toivoo, että muutkin ehdot tulevat täyttymään.

– Ehtomme ovat oikeudenmukaisia, eikä niissä ole mitään eriskummallista. Ne perustuvat kansainväliseen kokemuspohjaan ja normaaleihin ihmiskäyttäytymistä koskeviin periaatteisiin, hän sanoo lisäyksenä aiempaan.