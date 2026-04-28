Ay-liittojen ohje brittivartijoille: Älkää pysäyttäkö varkaita

Britanniassa turvallisuusalan ja kaupan ammattiliitot ohjeistavat vartijoita olemaan puuttumatta myymälävarkauksiin paikan päällä. Liittojen mukaan vartijoiden tehtävä on ensisijaisesti tarkkailla, raportoida ja toimia todistajina poliisille.

Turvallisuusalan liiton SIF:n pääsihteeri Daniel Garnham perustelee linjausta työntekijöiden turvallisuudella.

– Älkää asettako itseänne vaaraan niiden vuoksi, jotka eivät välttämättä tue teitä jälkeenpäin, liiton ohjeessa todetaan Telegraphin mukaan.

Garnham myöntää ohjeen olevan ristiriidassa monien vartijoiden ammattietiikan kanssa, mutta korostaa riskien kasvaneen liian suuriksi.

– Toisen omaisuus ei ole tärkeämpää kuin oma turvallisuutesi, urasi tai lupasi, hän sanoo.

Samaa viestiä välittävät myös suuret liitot Usdaw ja GMB. Ne korostavat, ettei vartijoiden pidä altistaa itseään fyysiselle vaaralle yritysten omaisuuden suojelemiseksi.

Taustalla on nopeasti kasvanut myymälävarkauksien määrä. Rikokset ovat lisääntyneet Britanniassa noin 133 prosenttia neljän vuoden aikana elinkustannuskriisin vauhdittamana.

Kauppaketjut ovat jo aiemmin ottaneet käyttöön niin sanottuja “havainnoi, älä pysäytä” -linjauksia. Sosiaalisessa mediassa on levinnyt videoita, joissa varkaat poistuvat liikkeistä ilman, että henkilökunta puuttuu tilanteeseen.

Yksittäiset tapaukset ovat herättäneet runsaasti keskustelua. Esimerkiksi päivittäistavaraketju Waitrose irtisanoi pitkään työskennelleen työntekijän tämän pysäytettyä epäillyn varkaan. Myös Morrisons on saanut kritiikkiä erotettuaan myymäläpäällikön vastaavan tilanteen seurauksena.

Liittojen mukaan ongelmaa pahentaa yhtenäisten pelisääntöjen puute. Vartijat voivat saada eri työpaikoissa täysin ristiriitaisia ohjeita.

– Yhdessä paikassa käsketään vain tarkkailla, toisessa odotetaan kiinniottoa ja kolmannessa siitä rangaistaan, Garnham kuvaa.

Hänen mukaansa tilanne on työntekijöille kohtuuton ja vaarantaa myös yleisön turvallisuuden.

Britannian turvallisuusalan sääntelyviranomainen SIA muistuttaa, ettei vartijoilla ole erityisvaltuuksia tavallisiin kansalaisiin verrattuna. Voimaa saa käyttää vain, jos se on tilanteessa välttämätöntä ja oikeasuhtaista.

Poliittisesti linjaus on herättänyt kovaa arvostelua. Gallupeissa suosiotaan kasvattaneen Reformipuolueen mukaan ohje kuvastaa lain ja järjestyksen heikkenemistä maassa.

Työväenpuolueen pääministeri Keir Starmer on lupaillut uusia toimia rikollisuuden torjuntaan. Hallitus on lisännyt poliisien määrää, kiristänyt rangaistuksia ja poistanut käytännön, jossa alle 200 punnan varkauksia ei käytännössä tutkittu.

Tilastojen mukaan myymälävarkaudet ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla, vaikka tuoreimmat luvut viittaavat lievään laskuun.