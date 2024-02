”Ay-liike ei ole esittänyt yhtäkään plusmerkkistä ratkaisua talouteen”

Hallitus jatkaa vuonna 2024 määrätietoisesti hallitusohjelman toteuttamista, toteaa perussuomalaiset ryhmäpuheenvuorossaan valtiopäivien avauskeskustelussa, jonka piti ryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jani Mäkelä.

– Julkisen talouden tilannekuva on heikentynyt merkittävästi hallitusohjelmaneuvottelujen jälkeen. Tämä edellyttää uusia sopeutuspäätöksiä, jotta hallituksen tavoitteet julkisen talouden tasapainottamisesta voidaan saavuttaa. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on välttämätöntä, jos hyvinvointivaltio halutaan säilyttää ja päästä viimein eteenpäin menetetyistä vuosikymmenistä, tiivisti Mäkelä.

Vasemmisto-oppositiota tukeva ay-liike on Mäkelän mukaan päättänyt vaikeuttaa kansalaisten elämää lukuisilla lakoilla, mikä ei ainakaan vähennä myöskään sopeutusten tarvetta.

– Ay-liike ei ole kuitenkaan esittänyt yhtäkään plusmerkkistä ratkaisua julkisen taloutemme ongelmiin. Näitä uudistuksia tehdään, jotta yritysten mahdollisuudet palkata uusia työntekijöitä paranisivat, ja jotta työntekijän olisi kannattavampaa ottaa vastaan työtä kuin olla sosiaaliturvan varassa.

– Tänä vuonna jatketaan uudistuksia, joilla tavoitellaan lisää työllisyyttä. Viime vuonna hyväksytyillä sosiaaliturvan muutoksilla VM arvioi saatavan 64000 uutta työllistä. Tänä vuonna edessä on lisää työllisyystoimia.

Hallitus vahvistaa vuonna 2024 myös ulkoista ja sisäistä turvallisuutta. Sisäministeriössä tehdään jatkuvasti työtä itärajamme turvaamiseksi. Venäjän hybridioperaatio on pysäytettävä.

Perussuomalaiset haluavat nostaa esiin myös maahanmuuton ongelmat:

– Tämän akuutin ongelman lisäksi tämä hallitus on ensimmäinen, joka tunnustaa harjoitetun maahanmuuttopolitiikan lukemattomat ongelmakohdat.

Sisäministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteilla monia esityksiä, joilla maahanmuuttopolitiikkaa viedään Mäkelän mukaan kohti pohjoismaista vastuullista suuntaa.

Oikeusministeriössä on puolestaan valmisteilla lukuisia toimia, joilla rangaistuskäytännöistämme tehdään kansalaisten oikeustajua vastaavia.

Jatkossa ensikertalaisena rikoksentekijänä voitaisiin tuomita vain aidosti ensikertalaiset. Myös tapon syyteoikeutta pidennetään ja nöyryytysväkivaltaan sekä katujengirikollisuuteen puututaan kovemmalla kädellä.

Pelkät rangaistukset eivät silti riitä, Mäkelä korosti.

– Rikollisuutta vähentävä politiikkamme ei toki ole vain rangaistusten varassa: esimerkiksi lisäpanostukset peruskouluun varmasti auttaa ongelmien ennaltaehkäisyssä. Perussuomalaiset kuitenkin muistuttavat, että koulujen ja lasten ongelmia ei ratkaista pelkällä rahalla. On voitava tarkastella kriittisesti mikä kouluissa ja kasvatuksessa on mennyt pieleen ja korjattava tilanne. Sekä koulun että kodin on tarjottava lapsille selkeät raamit kasvulle ja oppimiselle.

Mäkelä toivotti myös opposition tervetulleeksi mukaan vaikeaan ja välttämättömään työhön julkisen talouden tasapainottamiseksi.

– Oppositio on tervetullut mukaan tähän työhön ja toivottavasti kaiken vastustamisen sijaan sieltä suunnalta saadaan tänä vuonna myös käyttökelpoisia ratkaisuja yhteiskuntamme syviin ongelmiin.