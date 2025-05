Ay-johtaja syyttää hallitusta ajojahdista

STTK:n puheenjohtaja Antti Palola ryöpytti hallitusta keskusjärjestön edustajiston kokouksessa torstaina.

– Nykyisen hallituksen kaksi ensimmäistä vuotta ovat olleet työnantajien, elinkeinoelämän ja yrittäjien unelmien täyttymys. Jos oikein kaivelisi, varmaan heidän toivelistaltaan löytyisi vielä muutakin yritystoiminnan ja yrittäjyyden tukemiseksi ja työnantajien isäntävallan lisäämiseksi. Mutta kyllä hallitus on heille kaikkensa antanut, Antti Palola sanoi puheessaan.

Hän syytti hallitusta ajojahdista.

– Nykyistä hallitusta voi luonnehtia ay-vihamielisimmäksi mies- ja naismuistiin. Ajojahti meitä kohtaan on ollut erittäin ideologinen ja palkansaajalle on käännetty selkä. Työelämää on heikennetty ja sosiaaliturvaa leikattu nopeasti erittäin heikolla valmistelulla, puhumattakaan uudistusten todellisista vaikutusarvioinneista. Kolmikantainen valmistelu on ollut lähinnä irvokasta näytelmää.

Antti Palola tyrmäsi ay-jäsenmaksun verovähennyksen poiston.

– Viimeisin läpsäisy ay-liikkeen poskelle tuli kehysriihessä. Hallitus jatkoi ideologista jahtiaan ay-liikettä kohtaan ja päätti poistaa ay-jäsenmaksun verovähennysoikeuden. Tämä on ollut pitkään oikeiston ja eräiden työnantaja-, yrittäjä- ja elinkeinoelämän järjestöjen tavoite, sillä siellä arvioidaan poiston heikentävän ay-liikettä. STTK:n mielestä ay-jäsenmaksut ovat työntekijälle tulonhankkimismeno. Ne on edelleen voitava vähentää verotuksessa, hän vaati.