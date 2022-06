Avautuuko Nato-solmu? Tätä Turkin vastaantulo tarkoittaisi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön on määrä tavata tiistaina Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan Madridin Nato-huippukokouksen yhteydessä.

Mukana ovat myös Ruotsin pääministeri Magdalena Andersson ja Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesun mukaan tilanteessa voi nähdä optimistisesti draaman kaaren mahdollisuuden. Neuvottelukosketus Suomen, Ruotsin ja Turkin välillä vaikuttaa tiivistyneen huippukokouksen alla.

– Se voi tarkoittaa sitä, että huippukokoukseen ajoittuvaa ratkaisua haetaan toden teolla. Turkki ainakin suostuu keskustelemaan, Matti Pesu tviittaa.

Viime viikkoina on arvioitu, ettei ratkaisua Turkin vaatimuksiin löytyisi vielä Madridin kokouksen yhteydessä. Tutkijan mukaan johtajien tapaaminen on avainasemassa, sillä asia on saanut runsaasti huomiota.

– Odotusten selvä madaltaminen antaa Erdoganille mahdollisuuden esiintyä armollisena ja ratkaisunhalukuisena toimijana, joka vastoin kaikkia ennakko-odotuksia tulee vastaan ja ymmärtää Suomen ja Ruotsin tilanteen sekä liittokunnan yhteiset edut, Matti Pesu pohtii.

Hän huomauttaa, että valtiojohtotason tapaaminen Madridissa ilman mitään tulosta olisi pannukakku, joka nakertaisi Naton arvovaltaa.

– Turkin vastaantulo tarkoittaisi sitä, että se on kulisseissa saanut läpi sille tärkeitä asioita Washingtonissa ja Brysselissä. Ankarassa voidaan myös kokea, että venkoilu ei palvele Turkin kansallisia tai Erdoganin henkilökohtaisia intressejä, Pesu jatkaa.

Kokoomuksen ulkopoliittinen asiantuntija, tutkija Henri Vanhanen pitää mahdollisena, että neuvottelut ovat edistyneet kulissien takana. Pessimistisemmän arvion mukaan Suomen Nato-jäsenyyden ratifiointi voisi jäädä vasta seuraavalle hallitukselle.

– On olemassa vain rajallinen määrä asioita, joita Suomi voi tehdä tilanteen helpottamiseksi, sillä Turkki hakee myönnytyksiä laajemmassa Nato-kontekstissa, Henri Vanhanen sanoo.

The way I see it, the eventual solution will likely require some thinking outside the box from us but efforts by Brussels and Washington in the background. If the process continues to drag on, it’s likely that the final ratification could end up for our next government as well.

— Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) June 27, 2022