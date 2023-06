Avaruusteleskooppi teki yllättävän havainnon kaukaisesta kuusta

Yhdysvaltain avaruusjärjestö Nasan James Webb -avaruusteleskooppi on havainnut suuren vesihöyrypurkauksen Saturnuksen Enceladus-kuusta.

Purkaus on laajuudeltaan noin 10 000 kilometrin kokoinen, mikä vastaa etäisyyttä Los Angelesista Buenos Airesiin.

– Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tällainen vesipurkaus on nähty näin laajalla alueella. Sen lisäksi Webb antaa tutkijoille ensi kertaa suoran näköyhteyden siihen, miten purkaus ulottuu Saturnuksen ja sen renkaiden alueelle, Nasan tiedotteessa todetaan.

Halkaisijaltaan 500 kilometrin mittaisen Enceladuksen jääkuoren ja kiviytimen välissä on valtava määrä suolavettä. Sitä purkautuu pinnalla olevista railoista suurissa purkauksissa.

– Kun katsoin tietoja, luulin aluksi erehtyneeni. Oli vain niin järkyttävää havaita vesisuihku, joka oli 20 kertaa koko kuun kokoinen, Goddardin avaruuskeskuksen tutkimusjohtaja Geronimo Villanueva toteaa.

Don't forget to water your planets 🪐

Webb provides new insight into how Enceladus' plumes act as a sprinkler system. The moon leaves a “donut” (torus) of water around Saturn as it orbits. About 30% of the water stays in that “donut." The rest is supplied to Saturn & its rings! pic.twitter.com/LaYjy3fZ5H

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) May 30, 2023