Autossa oleva irtotavara voi aiheuttaa vakavan vaaran

Autossa lojuva irtotavara voi aiheuttaa vaaratilanteen, Liikenneturva muistuttaa tiedotteessa.

Tavarat ja matkustajat on sijoitettava henkilöautoon niin, etteivät ne häiritse kuljettajan havainnointia tai ajamista. Pakkaa tavarat tavaratilaan ja jätä matkustamo matkustajille. Jos kuorma on raskas, nosta rengaspaineita. Oikean rengaspaineen kuormattuna löydät auton rengaspainetarrasta tai käyttöohjekirjasta.

Yli viidennes suomalaisista ei myöskään kiinnitä huomiota auton matkustamossa olevaan irtotavaraan.

Kiinnitä huomiota siihen, että auton matkustamossa ei ole irtotavaraa, joka saattaisi kolaritilanteessa aiheuttaa vammoja

– Matkustamossa kuljetettava tavara ei saa päästä jarrutuksissa, kiihdytyksissä tai kaarteissa ajettaessa liikkumaan siten, että se aiheuttaa vaaraa, muistuttaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Ari-Pekka Elovaara.

Varsinkin kolaritilanteessa irrallisen tavaran sinkoutuminen kuljettajan tai matkustajan päälle voi aiheuttaa vakavia vammoja.

– Esimerkiksi farmarimallisessa autossa tavaratilan ja matkustamon välissä ei usein ole väliseinää tai suojaverkkoa. Silloin tulee varmistaa, ettei kuljetettava tavara pääse liikkumaan tavaratilasta matkustamoon, Elovaara vinkkaa.

Myös perävaunun lastaamisessa on syytä olla tarkkana, jotta kuljetusoperaatio sujuu turvallisesti. Peräkärryn lasti on sidottava kiinni, vaikka käytössä olisikin kuomullinen vaunu. Viidennes suomalaisista ei tätä Liikenneturvan kyselyn mukaan tiennyt. Kuorman sitomisessa tulee käyttää ehjiä kiinnitysvälineitä. Auton rekisteriotteesta löytyy tieto siitä, miten painavaa kärryä autolla saa vetää. Peräkärry on kuormattava niin, että painopiste säilyy mahdollisimman alhaalla ja keskellä. Painavimmat tavarat laitetaan akselin päälle ja kuorma jaetaan tasaisesti kärryn pohjan koko alalle.

Jos kuljetat venettä, tarkista trailerin kunto ja rengaspaineet ennen veneen kiinnittämistä. Lisäksi varmista, että trailerissa toimivat valot ja vilkut. Käytä veneen sitomiseen ainoastaan hyväkuntoisia ja -laatuisia sidontaliinoja. Sidonnan tulee estää veneen liikkuminen kaikkiin suuntiin mahdollisessa törmäystilanteessa.

Sidontaliinojen kesto kannattaa ylimitoittaa veneen painoon nähden, ei missään nimessä aliarvioida. Lisäksi kannattaa miettiä kuormaliinan kiinnittäminen niin, ettei se pääse löystymään tai vahingoittamaan venettä.

– Sidonnan kireys pitää tarkistaa, kun on jo jonkin matkaa ajanut, Elovaara huomauttaa.

Selvitä etukäteen vetoauton sallittu perävaunumassa, trailerin omamassa, kantavuus ja jarrut sekä veneen kokonaispaino. Näin selviää, riittääkö trailerin kantavuus veneen sekä varusteiden painolle ja saako trailerin sekä veneen kytkeä vetoautoon. Tarkista myös, oikeuttaako ajokorttisi kuljettamaan venetraileria.