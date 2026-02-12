Autosi voidaan varastaa hetkessä – poliisi varoittaa uudesta ilmiöstä

Poliisin tietoon on tullut useita tapauksia, missä käynnissä olevia autoja on varastettu. Tapauksia on kirjattu ainakin Hyvinkäältä ja Vantaalta.

– Kaikissa tapauksissa autot on anastettu, kun ne on jätetty käyntiin ja valvomatta. Osassa tapauksista avaimet ovat olleet valmiina virtalukossa, kertoo rikosylikonstaapeli Janne Levälampi tiedotteessa.

Käynnissä olevia autoja on lähtenyt kotipihoilta, päiväkotien pihoilta ja esimerkiksi työmailta. Kaikki varastetut autot ovat löytyneet parin päivän sisällä.

– Varkaalle ei ole väliä onko auto kallis vai halpa, kunhan se on helposti saatavilla. Varkaiden matkaan on lähtenyt niin pakettiautoja kuin maastureita. Ei siis kannatta tuudittautua ajatukseen, että kuka nyt tällaisen auton veisi, muistuttaa Levälampi.

Käynnissä olevan auton varastaminen tapahtuu hetkessä, eli tyypillisimmissä tapauksissa auton omistaja on vain piipahtanut kaupassa, vienyt lapsen päiväkotiin tai jättänyt auton jostain syystä tyhjäkäynnille.

Poliisin mukaan on myös hyvä huomioida, että vakuutus ei välttämättä korvaa, jos auto varastetaan, kun se on käynnissä ja vartioimatta.

– Ei se konnakaan kylmällä kelillä tykkää kävellä, jos tarjolla on käynnissä oleva auto, toteaa Levälampi.