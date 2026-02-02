Autokauppa käynnistyi hitaasti, ensirekisteröinnit laskivat tammikuussa

Vuosi 2026 on käynnistynyt henkilöautojen ensirekisteröintien osalta viime vuotta hieman hitaammin, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus.
Tammikuussa ensirekisteröintiin 5461 henkilöautoa eli 4,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2025 tammikuussa.
Käytettyjen henkilöautojen kokonaismarkkina laski tammikuussa 1,7 prosenttia vuoden 2025 tammikuuhun verrattuna. Autoliikkeiden kautta myytyjen käytettyjen henkilöautojen määrä kasvoi tammikuussa 0,2 prosenttia tammikuuhun 2025 verrattuna.
Pakettiautoja ensirekisteröitiin vuoden 2026 tammikuussa 708 kappaletta eli 25,4 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kuorma-autoja ensirekisteröitiin tammikuussa 299 kappaletta eli 9,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2025 tammikuussa.
Verohallinnon tuoreiden tilastojen mukaan uusien henkilöautojen keskihinnan kasvu on selvästi hidastunut muutaman vuoden takaisesta. Uusien henkilöautojen keskihinta vuonna 2025 oli noin 49400 euroa.
– Uusien autojen keskihinnan nousun tasaantuminen antaa positiivista virettä vuoden 2026 automarkkinaan. Vuonna 2025 uusien henkilöautojen keskihinta nousi edelliseen vuoteen verrattuna yhden prosentin. Erityisesti sähköautojen keskihinnan madaltuminen yhdistettynä henkilöautojen romutuspalkkioon ja tuloveroalennuksiin antavat suotuisan lähdön vuoden 2026 autokaupalle. Hyvää pohjan autokaupan kehitykselle tuo myös korkojen maltillinen taso, sanoo Autoalan Keskusliiton toimitusjohtaja Tero Lausala tiedotteessa.
Verohallinnon tilastojen mukaan ensirekisteröityjen sähköautojen keskihinta laski edellisvuodesta noin 2 prosenttia noin 56000 euroon ja lataushybridien keskihinta laski 1,9 prosenttia noin 62000 euroon. Sen sijaan ensirekisteröityjen dieselautojen keskihinta nousi 7 prosenttia 91100 euroon.
– Sähköautojen keskihinnan alentuminen 1,9 prosentilla kertoo edullisempien sähköautojen kasvaneesta tarjonnasta. Kokonaisuudessaan uusien henkilöautojen keskihinnan yhden prosentin kasvua selittää dieselautojen keskihinnan 7 prosentin nousu. Dieselautojen keskihintaa nostivat tilastossa mukana olevat matkailuautot, joiden hinta on muita henkilöautoja merkittävästi korkeampi. Ilman dieselautojen vaikutusta uusien henkilöautojen keskihinta olisi laskenut 47500 euroon, avaa Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio tiedotteessa.