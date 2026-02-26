Autoilijoita kehotetaan ottamaan kelivaroitus todesta

Suomessa liikutaan lähipäivinä erittäin huonossa ajokelissä. Autoilijoiden on tärkeää muistaa, että modernitkaan turvajärjestelmät eivät kykene pelastamaan, jos vauhtia on liikaa, muistuttaa Autoliitto.

Koko Suomen sääkartta hehkuu varoitusvärejä maahan saapuneen matalapaineen ja sen myötä tulleiden lumi- ja räntäsateiden takia. Kovien pakkasten vaihtuminen plussakeleihin ja tielle sataneen lumen muuttuminen märäksi sohjoksi tuovat haasteita tieliikenteeseen.

Autoliiton mukaan kelivaroitukset onkin syytä ottaa tosissaan, jos tienpäälle on lähdettävä.

– Liikenteeseen pitää lähteä ennen kaikkea oikealla, riittävän rauhallisella asenteella. Matkaan kannattaa varata reilusti normaalia enemmän aikaa mahdollisten liikennehäiriöiden varalta. Myös ajonopeus pitää sovittaa riittävän alhaiseksi ja turvavälejä on syytä kasvattaa entisestään”, ohjeistaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen tiedotteessa.

Auto voi lähteä hyvilläkin renkailla sohjoliirtoon jo varsin alhaisessa nopeudessa, sillä jähmeä sohjo tukkii tehokkaasti renkaan kulutuspinnan uria ja muuta kuviointia. Sohjoliirrossa auton ohjattavuus katoaa täysin eivätkä nykyaikaset kuljettajaa avustavat järjestelmätkään auta ennen kuin renkaiden alla on jälleen pitoa.

– Märkä lumi ja sohjo voivat myös imaista auton herkästi pois tieltä, jos yksikin pyörä tulee ajettua sohjovalliin pois ajouralta. Tarkkuutta siis tarvitaan, minkä lisäksi ohituksia ja tarpeettomia kaistanvaihtoja yli sohjovallien kannattaa välttää, Vesalainen sanoo.

Tuleville päiville on annettu myös varoitus jäätävästä sateesta, jossa vesi jäätyy heti osuessaan maahan ja muille pinnoille, kuten tuulilasille.

– Jäätävä sade tekee tiestä välittömästi luistinradan, eikä tien jäätymistä välttämättä edes silmällä havaitse. Jäätävä tihku myös jäätyy herkästi auton tuulilasiin haitaten havainnointia. Jos lämpötila on lähellä nollaa ja taivaalta vaikuttaa tulevan vettä tai tihkua, pitää hälytyskellojen soida, vaikka tie vaikuttaisikin olevan hyvässä kunnossa. Mikäli autossa on sähköllä toimiva tuulilasinlämmitys, kannattaa se kytkeä päälle lasin jäätymisen ehkäisemiseksi, Vesalainen toteaa.