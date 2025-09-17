Autoilijat pelkäävät valottomia pyöräilijöitä

Pimeiden iltojen myötä pyöräilijöiden valojen käyttö nousee jälleen ajankohtaiseksi, mutta Liikenneturvan mukaan valtaosalla on yhä puutteita varustuksessa.

Liikenneturvan seurannan mukaan vain 64 prosenttia pyöräilijöistä käyttää etuvaloa ja 52 prosenttia takavaloa pimeällä. Marraskuussa 2024 toteutetun kyselyn mukaan 73 prosenttia autoilijoista kertoo pelkäävänsä ilman valoja ajavia pyöräilijöitä.

– Pimeänä ajavan pyöräilijän näkeminen voi olla hankalaa. Pyöräilijän täytyy huolehtia, että pyörässä on asianmukaiset heijastimet ja valot, sanoo Liikenneturvan suunnittelija Leena Piippa.

Valojen käyttöä edellytetään pimeällä, hämärällä tai näkyvyyden heikentyessä esimerkiksi sateen vuoksi. Etuvalon on oltava vaalea ja takavalon punainen – ja niitä on käytettävä myös valaistuilla kaduilla.

– Vaikka polkija itse näkee hyvin eteensä, se ei tarkoita, että muut näkevät hänet. Valojen avulla pyöräilijä havaitaan kauempaa, mikä helpottaa muiden tielläliikkujien ennakointia ja parantaa liikenteen sujuvuutta, Piippa sanoo.

Hänen mukaansa kiinteästi palava valo on suositeltavin, sillä vilkkuvia käytetään liikenteessä pääsääntöisesti varoitusvalona. Valot voivat olla myös kypärässä tai repussa, kunhan ne suunnataan alaviistoon häikäisyn estämiseksi.

Liikenneturva seuraa tienkäyttäjien käyttäytymistä vuosittain. Seuranta tehtiin vuonna 2024. Pyörän etu- ja takavalon käyttö. Pyöräilijöiden N=5 390 etuvalo, N= 5 049 takavalo. Liikenneturva selvitti suomalaisten kokemuksia liikenteestä kyselyllä marraskuussa 2024. Kyselyn toteutti Verian ja siihen vastasi yhteensä 1 035 henkilöä, joista autoilevia on 82 prosenttia.