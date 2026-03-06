Verkkouutiset

Autoilija rikkoi useita liikennesääntöjä kerralla, 18 päiväsakkoa

Monenlaista rikettä yhdellä kertaa.
Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN
Kuvakaappaus videolta. POLIISI/DENNIS PASTERSTEIN

Poliisi on julkaissut viestipalvelu X:ssä videon, jossa autoilija onnistui rikkomaan useampaa liikennesääntöä lyhyessä ajassa. Poliisin ajokameran tallenne on katsottavissa tämän artikkelin lopussa.

– Kääntyi vastoin liikenteenjakajan pakollista ajosuuntaa, ohitti pysähtyneen raitiovaunun ylittäen sulkuviivan ja ohitti suojatien eteen pysähtyneen raitiovaunun pysähtymättä, Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein kuvailee tapahtumia viestipalvelu X:ssä.

Autoilija sai 18 päiväsakon rangaistuksen liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.

– Monenlaista rikettä yhdellä kertaa! poliisi kommentoi suoritusta.

