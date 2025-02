Autoalalle halutaan lisää naisia

Autoalalle halutaan lisää naismyyjiä. Vaihtoautoja myyvä Kamux-ketju lanseerasi alkuvuonna ”Leidit liikkeessä” -harjoitteluohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä autoalan monimuotoisuutta Suomessa.

Harjoitteluohjelma tarjoaa naisille mahdollisuuden kehittyä automyynnin asiantuntijoiksi ja avaa ovia uralle, joka on perinteisesti mielletty miesvaltaiseksi.

– Saimme jopa 167 hakemusta, Kamux Suomen henkilöstöpäällikkö Pilvi Forsblom kertoo tiedotteessa.

– Kiinnostus ohjelmaa kohtaan kertoo alan vetovoimasta sekä siitä, että tarve tällaiselle ohjelmalle on ollut olemassa. Monet ohjelmaan hakeneista kertoivat, että autoala on kiinnostanut heitä jo pitkään, mutta heiltä on aiemmin puuttunut varmuus ja uskallus hakea alalle, hän jatkaa.

Maaliskuussa alkava kuuden kuukauden mittainen harjoitteluohjelma yhdistää käytännön oppimisen, myyntikoulutuksen ja mentoroinnin. Ensimmäiseksi ohjelmaan valitut henkilöt aloittavat vaiheittaisen perehdytyksen. Syventymisosiossa harjoittelijat keskittyvät myyntitekniikoihin, lisäpalveluiden myyntiin ja asiakaskohtaamisiin.

Henkilöstöpäällikkö Pilvi Forsblomin mukaan Kamux haluaa vastata monimuotoisuuden lisäämisellä yhä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.

– Naiset asiakkaana toivovat usein naispuolista myyjää, mutta autokaupoilla tämä ei ole ollut aina mahdollista. Haluamme varmistaa, että jokainen asiakas saa yhdenvertaista, asiantuntevaa ja ystävällistä palvelua, oli myyjä kuka tahansa. Tämän harjoitteluohjelman avulla voimme kouluttaa uusia osaajia ja vahvistaa työyhteisöjemme monimuotoisuutta, Forsblom toteaa.

Autoliike haluaa myös hälventää ennakkoluuloja siitä, että automyynti olisi vain teknistä osaamista vaativa ala. Hyvältä automyyjältä edellytetään ennen kaikkea kykyä kuunnella asiakkaan tarpeita, halua ratkaista ongelmia ja motivaatiota kehittyä työssä.

– Automyyjän ei tarvitse olla tekninen asiantuntija. Tärkeintä on oppimisen halu ja kyky kohdata asiakkaat aidosti. Myyntityö on vuorovaikutusta ja yhteistyötä, ja siihen liittyvät taidot ovat opeteltavissa, Forsblom summaa.