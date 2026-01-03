Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
82 prosenttia yrittäjistä kertoo käyttävänsä autoa työmatkoihin. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Auto on pk-yritysten käytetyin kulkuväline työmatkoilla

  • Julkaistu 03.01.2026 | 12:49
  • Päivitetty 03.01.2026 | 13:15
  • Autot, Talous, Yritykset
Työmatkat ovat monille pk-yrityksille arkipäivää.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Henkilöauto on ylivoimaisesti yleisin pk-yritysten käyttämä kulkuväline työmatkoilla, käy ilmi tuoreesta Yrittäjägallupista. 82 prosenttia yrittäjistä kertoo käyttävänsä autoa työmatkoihin. Seuraavina tulevat juna (27 %) ja lentokone (16 %).

Gallupin mukaan työmatkailu on monille pk-yrityksille arkipäivää: lähes joka neljännessä yrityksessä matkustetaan päivittäin.

– Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja sujuva yritystoiminta edellyttää usein oman auton käyttöä ja hyvää tiestön kuntoa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Matkustaminen on erityisen yleistä rakentamisen alalla, kun taas palvelualoilla työmatkoja tehdään selvästi harvemmin.

– Yritystoiminta edellyttää usein, että yrittäjä käyttää autoa sujuvien siirtymien varmistamiseksi sekä tarvikkeiden ja tuotteiden kuljettamiseksi, Pentikäinen sanoo.

Maakunnissa työmatkoja kertyy enemmän kuin pääkaupunkiseudulla, jossa joukkoliikenne tarjoaa useammin vaihtoehtoja.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)