Auto on pk-yritysten käytetyin kulkuväline työmatkoilla

Henkilöauto on ylivoimaisesti yleisin pk-yritysten käyttämä kulkuväline työmatkoilla, käy ilmi tuoreesta Yrittäjägallupista. 82 prosenttia yrittäjistä kertoo käyttävänsä autoa työmatkoihin. Seuraavina tulevat juna (27 %) ja lentokone (16 %).
Gallupin mukaan työmatkailu on monille pk-yrityksille arkipäivää: lähes joka neljännessä yrityksessä matkustetaan päivittäin.
– Suomi on pitkien etäisyyksien maa, ja sujuva yritystoiminta edellyttää usein oman auton käyttöä ja hyvää tiestön kuntoa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.
Matkustaminen on erityisen yleistä rakentamisen alalla, kun taas palvelualoilla työmatkoja tehdään selvästi harvemmin.
– Yritystoiminta edellyttää usein, että yrittäjä käyttää autoa sujuvien siirtymien varmistamiseksi sekä tarvikkeiden ja tuotteiden kuljettamiseksi, Pentikäinen sanoo.
Maakunnissa työmatkoja kertyy enemmän kuin pääkaupunkiseudulla, jossa joukkoliikenne tarjoaa useammin vaihtoehtoja.