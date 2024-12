Auto ajoi väkijoukkoon Saksassa: Kuolleiden määrä nousi viiteen, yli 200 loukkaantunut

Useita on kuollut ja yli 200 loukkaantunut auton ajettua väkijoukkoon joulumarkkinoilla Saksan Magdeburgin kaupungissa perjantaina.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on saapunut tapahtumapaikalle, kertoo BBC.

Kuolleiden määrä on noussut viiteen. Yli 200 henkilöä on loukkaantunut: 41 on kriittisesti, 90 vakavasti ja yli 80 lievästi.

Tekijän uskotaan olleen 50-vuotias Saudi-Arabiassa syntynyt lääkäri, joka on asunut Saksassa vuodesta 2006. Hänet pidätettiin pian tapahtuman jälkeen. Epäillyn uskotaan toimineen yksin.

Joulumarkkinat oli ympäröity betoniesteillä, tavoitteena estää vastaavia iskuja vuoden 2017 jälkeen tapahtuneen hyökkäyksen vuoksi. Kuitenkin esteissä ollut aukko mahdollisti ajoneuvon pääsyn markkinoille.