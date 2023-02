Aurinkoa, pakkasta ja sateita – viikonlopun sää vaihtelee

Forecan ennusteen mukaan sää jatkuu vaihtelevana. Viikonlopun alkuun lämpötilat putoavat laajalti pakkaselle, mutta sunnuntaina föhn-tuuli voi nostaa lukemia paikoin jopa 5–6 asteeseen.

Sää on ollut perjantainakin tuulista ja merialueilla on ollut myrskyä. Voimakkain keskituuli mitattiin yöllä Kökarin Bogskärin havaintoasemalla, 26,7 metriä sekunnissa. Perjantain mittaan tuuli on vähitellen heikkenemässä, ja lumisateet puolestaan liikkuvat edelleen kohti itää.

– Tulevien päivien sää on varsin vaihtelevaa, osin myös huonosti ennustettavaa. Lähipäivinä on niin aurinkoista pakkassäätä, osassa maata lumisadetta kuin erittäin lauhaa föhn-tuulisäätäkin, toteaa Forecan meteorologi Joanna Rinne.

Lauantain vastaisena yönä pakkasta on lounaan 1–2 pakkasasteesta Lapin noin 15 pakkasasteeseen.

– Yön aikana Suomen lounaispuolelta liikkuu matalapaineen keskus kaakkoon. Siihen liittyvä sadealue leviää maan etelä- ja lounaisosaan. Matalapaineen keskuksen tarkka reitti on huonosti ennustettavissa ja on mahdollista, että sateita tulee joko laajemmalla tai pienemmällä alueella kuin ennusteissa.

– Sateet tulevat tämän hetken ennusteiden mukaan lumena, mutta jos sadealue leviää ennustettua pohjoisemmaksi, lounaisimmat sateet voivat tulla vetenä. Lunta kertyy 2–5 senttimetriä. Tällä kertaa matalapaine ei voimista tuulia myrskylukemiin tai myrskypuuskiksi asti, Rinne sanoo.

Lumisateiden jälkeen sää on lauantaina päivällä jo laajalti aurinkoinen. Lähes koko maassa on pakkasta, etelässä enimmäkseen 1–5 astetta ja maan keski- ja pohjoisosassa 5–10 astetta.

Sunnuntaiksi sää pilvistyy lännestä alkaen. Samalla sää myös lauhtuu.

– Suomen yli liikkuu sunnuntaina laaja, mutta hajanainen sadealue. Sateet tulevat pääosin lumena, osin vetenä ja pohjoisessa voi paikallisesti tulla jäätävää sadetta, Rinne ennustaa.

– Meillä alkaa puhaltaa föhn-tuuli Skandeilta päin. Päivälämpötila on sunnuntaina idässä ja Lapissa vielä pakkasella, mutta Pohjanmaalla on 5–6 plusastetta, mahdollisesti paikoin ylikin.