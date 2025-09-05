Aura Salla: EU on ollut Gazan kriisissä täysin kädetön

Kokoomuksen europarlamentaarikko Aura Sallan mukaan Gazan tilanne on täysin kestämätön, ja EU on ollut tilanteen käsittelyssä täysin kädetön.

– Kaikki assosiaatiosopimukset Israelin kanssa pitäisi lopettaa. Israel käyttää nälkää sodan välineenä. EU:n toimet nälänhädän torjumiseksi ovat olleet aivan onnettomia tai niitä ei edes oikeastaan ole, Salla totesi perjantaina järjestetyssä suomalaismeppien mediatilaisuudessa.

– Nyt olisi tärkeä edetä kohti kahden valtion ratkaisua. Kaikki poliittinen paine ja Palestiinan tunnustaminen ovat tärkeitä poliittisia signaaleja. EU:n osalta kauppasopimusten uudelleen miettiminen Israelin kanssa on iso asia. Lisäksi panttivangit pitää saada kiireellisesti vapaaksi, Salla jatkoi.

EU:n ja Israelin kauppasuhteiden oikeusperusta on EU:n ja Israelin assosiaatiosopimus, joka tuli voimaan kesäkuussa 2000.

Ensi viikolla EU-parlamenttia puhuttaa myös EU:n ja Mercosur-maiden välinen kauppasopimus. Mercosur-maita ovat Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay.

EU-komissio ja Mercosur-ryhmä allekirjoittivat kauppasopimuksen viime joulukuussa 25 vuotta kestäneiden neuvotteluiden jälkeen. Kyseessä on EU:n historian suurin kauppasopimus, joka luo yli 700 miljoonan kuluttajan vapaakauppa-alueen. Sopimus laskee tulleja ja poistaa muita kaupan esteitä.

EU-komissio on jättänyt virallisen esityksen sopimuksen hyväksymisestä parlamentille ja jäsenmaille.

Muun muassa Ranska on vastustanut sopimusta. Kauppasopimuksen neuvotteluprosessia on kritisoitu myös läpinäkymättömäksi.

Kauppasopimuksen voimaantulo edellyttää kaikkien jäsenmaiden hyväksymistä. Komissio haluaa, että kauppasopimus astuisi voimaan vielä tämän vuoden aikana.

EU-parlamentin pitää hyväksyä myös kesällä neuvoteltu EU:n ja Yhdysvaltain välinen kauppasopimus, mutta esimerkiksi tullitasoihin parlamentilla tai jäsenmailla ei ole toimivaltaa.

Aura Sallan mukaan parlamentti ei voi vaikuttaa neuvotellun kauppasopimuksen yksityiskohtiin, mutta on epätodennäköistä, etteikö EU-parlamentin enemmistö sitä kannattaisi.