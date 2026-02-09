Aukko Ukrainan ilmapuolustuksessa – kriittinen ohjuserä jäi tulematta

Ukrainan Patriot-ilmatorjuntajärjestelmät ovat toisinaan seisseet toimettomina Venäjän iskujen aikana, sillä niistä ovat loppuneet ohjukset.
Ukrainan ilmavoimien viestintäosaston johtaja Juri Ihnat kertoo RBC-Ukrainelle, että Ukrainan ilmapuolustuksella on vakavia ongelmia, kun ammukset loppuvat nopeammin kuin täydennyksiä kumppaneilta saapuu.
– Jotkin ilmapuolustusjärjestelmät ovat ajoittain tyhjinä, vaikka hyökkäyksiä pitäisi yhä torjua, Ihnat totesi haastattelussa.
Financial Timesin mukaan ohjusvaje kärjistyi viime kuussa niin kriittiseksi, etteivät Patriot-järjestelmät kyenneet vastaamaan Venäjän ballistisiin iskuihin, ja ohjukset pääsivät vapaasti moukaroimaan Ukrainan voimalaitoksia.
Tämän vuoden alusta lähtien Moskova on tehnyt jo 217 iskua Ukrainan energiasektoriin tavoitteenaan jäädyttää Ukraina ja pakottaa se antautumaan.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi aiemmin, että ohjuksia jäi tulematta, kun Ukrainaa tukevassa Purl-aloitteessa viivästyi maksusuoritus.
– Purl-aloitteen (Prioritised Ukraine Requirements List) mukainen erä jäi maksamatta. Ohjukset eivät saapuneet, Zelenskyi kertoi, muttei nimennyt maata, joka väitetysti olisi asiasta vastuussa.
Purl-aloitteessa Nato-maat ja tietyt kumppanimaat rahoittavat Yhdysvalloista ostettavia aseita Ukrainalle.
FT:n mukaan Zelenskyin katsottiin viitanneen Venäjän 20. tammikuuta tekemään hyökkäykseen, jossa Venäjä laukaisi Ukrainaa kohti 34 ballistista ja risteilyohjusta. Patriot-järjestelmän PAC-3-torjuntaohjukset ovat ainoat Ukrainan arsenaalissa olevat ammukset, joilla on mahdollista ampua alas ballistisia ohjuksia.
Toistuvista sähkö- ja lämpökatkoista huolimatta Kiovan kansainvälisen sosiologian instituutin kyselyistä käy ilmi, etteivät iskut ole horjuttaneet ukrainalaisten maanpuolustustahtoa tai synnyttäneet laajasti vaatimuksia myönnytyksistä Venäjälle.
Ukraina on toistuvasti vedonnut länsiliittolaisiin ilmapuolustusjärjestelmien ja ohjusten toimitusten nopeuttamiseksi, sillä niiden merkitys kriittisen infran suojaamisessa on ratkaiseva.
Zelenskyin mukaan Ukraina on vahvistanut merkittävästi suojaa Venäjän drooneja vastaan, mutta puolustuksen taso on yhä riittämätön etenkin kaikkein tärkeimmissä ja haavoittuvimmissa kohteissa.