Atte Kaleva: Woke-sekoilu kärsi vaaleissa murskatappion

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva kertoo huomanneensa, että identiteettipolitikointi näyttää vähitellen vaimenevan.

Hän nostaa asian esiin Twitterissä julkaisemassaan päivityksessä.

– Punavihreän mukasuvaitsevaiston viljelemät intersektionaaliset uhripistehierarkiat ja historiaton woke-sekoilu kärsivät eduskuntavaaleissa murskatappion.

Kaleva viittaa Ylessä julkaistuun kirjailija Jarkko Tontin haastatteluun. Haastattelussa Tontti katsoo, että kirjallisuuden lisääntynyt moninaisuus on illuusio ja hänen mukaansa myös vihapuheen vaarallisuutta paisutellaan.

Haastattelussa Tontti ilmaisee olevansa myös huolissaan sananvapauden kaventumisesta.

– Tontti on pitkään kritisoinut punavihreää sananvapauskäsitystä, kuten tässäkin haastattelussa: ”Tontin mukaan vihapuhe on peitesana sille, että joku on eri mieltä punavihreän poliitikon, toimittajan, taiteilijan tai tutkijan kanssa. Hänen mielestään elämme vihapuhehysterian aikaa, jossa sanojen väitetään muuttuvan teoiksi ja lietsovan väkivaltaa”, Kaleva siteeraa Tontin haastattelulausumia.

Atte Kalevan mielestä on tärkeää pitää kiinni siitä, että Suomessa noudatetaan ”länsimaista, ei neuvostoliittolaista, sananvapauskäsitystä”.

– Ja että kaikkiin ihmisiin suhtaudutaan yksilöinä, ei pelkkinä viiteryhmänsä edustajina.

Hänen mukaansa on turha yrittää syyttää ”yhteiskunnan rakenteellista rasismia” siitä, että maahanmuuttajataustainen nuori ei viitsi integroitua, vaan valitsee mieluummin rikollisen polun.

– Meillä on Suomessa ihan oikeitakin ongelmia, esim. holtiton velkaantuminen, talouden sakkaaminen ja maahanmuuttajataustaisten nuorten jengiytyminen. Eiköhän ruveta vihdoin neljän vuoden punavihreän sekoilun jälkeen hoitamaan niitä, Kaleva päättää.