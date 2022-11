Atte Kaleva: Tänä jouluna toivon vain Venäjän saavan kunnolla pataan

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva kommentoi sosiaalisessa mediassa Venäjän siviilikohteisiin eilen tekemiä ohjusiskuja.

– Venäjän raportoidaan iskeneen Zaporižžjassa synnytysosastoon. Iskussa kuoli vastasyntynyt vauva. Pienen vauvan isänä tällaisten uutisten lukeminen on äärettömän järkyttävää. Tänä vuonna minulla on vain yksi joululahjatoive: että terroristivaltio Venäjän sotarikoksia tekevät joukot saisivat oikein kunnolla pataan Ukrainassa!

Jatkokommentissaan Kaleva korostaa, että länsimaiden on pysäytettävä Venäjä, ja kiittää Euroopan parlamentin 23. marraskuuta tekemää päätöstä tunnustaa Venäjä terrorismin tukijaksi.

– Euroopan parlamentti on tänään vihdoin julistanut Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi. Länsimaiden on pidettävä huoli, että Ukraina voittaa sodan. Se on paitsi oikein, myös meidän oma etumme. Venäjä on pysäytettävä.