Atte Kaleva Sanna Ukkola Showssa: Yle ei joudu pohtimaan ydintehtäväänsä

Kansanedustaja Atte Kalevan (kok.) mukaan Yleisradio ei nykyisellä rahoituksellaan joudu tehostamaan toimintaansa. Tämä loitontaa organisaatiota ydintehtävästään.

Kaleva keskusteli Ylen rahoituksesta Oras Tynkkysen (vihr.) kanssa Verkkouutisten Sanna Ukkolan haastattelussa.

– Mikä tahansa organisaatio, joka ei joudu pohtimaan omaa ydintehtäväänsä eikä joudu tehostamaan sitä toimintaa, vaan rahoitus aina kasvaa, ja tiedetään että se aina kasvaa, niin silloin helposti syntyy sellaisia rönsyjä, jotka vievätkin kauemmas siitä, mikä on aivan se ydintehtävä, hän toteaa.

– Tämä on kuitenkin julkista rahaa, niin kyllä silloin täytyy tarkkaan miettiä, että mikä on se, mitä pitää julkisesti kustantaa.

Kokoomusedustaja toteaa, ettei median toimituksellisiin valintoihin puuttuminen kuitenkaan ole poliitikkojen tehtävä.

– Tämä keskustelu on syytä käydä Ylen sisällä. Se, että ei ole automaatio, että rahoitus kasvaa joka vuosi, se pakottaa pohtimaan siellä, niin kuin normaalissa toimintaympäristössä pitääkin toimia, että onko tämä välttämätöntä. Kun meillä on euro rahaa, mihin me se kohdennetaan että se palvelee sitä meidän tarkoitustamme kaikkein parhaiten, Kaleva kuvailee.

– Jos sitä rahaa on valtavasti, silloin myös rönsyt saa kasvaa, mutta ne rönsyt pitää hiukan jonkun katsoa siellä, että miten niitä ikään kuin leikataan.

Kokoomusedustajan mukaan Suomi on päästetty viimeisen neljän vuoden aikana hallitsemattomaan pudotukseen. Tilanne on surkeampi, kuin hän oli pelännyt.

– Se tarkoittaa sitä, että leikkauksia on tehtävä.