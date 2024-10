Atte Kaleva: On luotu kertomus, jossa USA:n demokraatit ovat hyviksiä ja republikaanit pahiksia

Yhdysvaltoja tunnetaan kokoomuksen Atte Kalevan mukaan Suomessa valitettavan huonosti.

– Luulemme kyllä tuntevamme Amerikan hyvinkin, olemmehan katsoneet elokuvia ja TV-sarjoja, syömme hampurilaisia, seuraamme urheilua, NHL:ää ja Markkasen menestymistä koripallossa. Super Bowl on näytetty Suomen televisiossa 90-luvun alusta lähtien ja nykyään mekin juhlimme halloweeniä, kansanedustaja Kaleva listaa X:ssä julkaisemassaan kirjoituksessa.

Hän kysyy kuitenkin, kuinka hyvin lopulta tunnemme Yhdysvaltoja.

Kaleva muistuttaa, että kun Donald Trump valittiin presidentiksi vuoden 2016 vaaleissa, yllätti se täysin koko mediakentän.

– Oli luotu kertomus, jossa demokraatit ovat edistyksellisiä hyviksiä ja republikaanit taantumuksellisia pahiksia. Itse asiassa tämä narratiivi on vallinnut Euroopassa jo pitkään, Atte Kaleva kirjoittaa.

– USA:nn kirjeenvaihtajat viettivät aikaansa lähinnä itärannikon eliitin parissa New Yorkissa ja Washingtonissa, joskus harvoin lähdettiin tekemään juttua ’syvän etelän’ hurrikaaneille alttiista kaupungeista tai kauhisteltiin Detroitin huumeongelmaa. Näissä jutuissa näkökulma oli kuin eläintarhassa eksoottisia eläimiä häkeissään päivittelevän katsojan, hän jatkaa.

Atte Kalevan mukaan järkytys oli suuri, kun Trump valittiin vastoin mediaväen toiveita.

– Kuinka näin saattoi käydä, eihän kukaan häntä oikeasti voinut äänestää?! Analyyseissä vastaukseksi tarjottiin sitä, että amerikkalaiset ovat vähän tyhmiä ja yksinkertaisia, erilaisiin salaliittoteorioihin taipuvaisia, aivopestyjä juntteja. Mieleenkään ei tullut, että ehkä omassa, samanmielisessä kuplassa liikkuminen olisi kaventanut toimittajien näkökenttää.

Nyt tilanne on kansanedustajan mukaan onneksi parempi.

– Valtamedian kirjeenvaihtajat käyvät säännöllisesti ruostevyöhykkeellä haastattelemassa sellaisia amerikkalaisia, joiden päivittäistä elämää ei määritä Yhdysvaltain ulkopolitiikka vaan ruoan hinta ja se, onko huomennakin töitä. Tai raamattuvyöhykkeellä haastattelemassa väkeä, joille Raamattu muodostaa koko elämän ja olemisen perustan.

Meitä suomalaisia vaivaa kuitenkin Atte Kalevan mielestä se, että kuvittelemme yhä amerkkalaisten olevan kuten me.

– Mutta eivät he ole. Kuten eivät ole venäläiset, kiinalaiset tai arabitkaan. He ovat kaikki omanlaisiaan, heillä on omanlaisensa rikas kulttuuriperinteensä ja käsitykset siitä mikä on tavoiteltavaa ja mitä pitää välttää. Onkin tärkeää yrittää ymmärtää amerikkalaisia (ja kaikkia muita) sellaisina kuin he ovat. Ei sellaisina kuin me haluaisimme heidän olevan.