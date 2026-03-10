Verkkouutiset

Atte Kaleva: Naamioituminen julkisella paikalla pitää kieltää

Kansanedustajan mukaan Suomi voi ottaa mallia muista Euroopan maista.
Ihmisiä kauppakeskus Itiksessä Helsingissä. LEHTIKUVA / MILLA TAKALA

Kansanedustaja Atte Kaleva (kok.) haluaa Suomeen lain, joka kieltäisi julkisella paikalla naamioitumisen.

Hänen mukaansa vastaava lainsäädäntö on voimassa jo monessa Euroopan maassa.

– Julkisella paikalla ei Suomessa pitäisi voida kulkea naamoituneena. Länsimaiseen kulttuuriin kuuluu se, että voimme nähdä toimen toisemme kasvot. Se kuuluu peruskohteliaisuuteen ja muiden huomioonottamiseen, Kaleva kirjoittaa Facebookissa.

– Mutta kasvojen näyttämiselle on olemassa myös muita, hyvin painavia perusteita. Esimerkiksi kouluissa on tärkeää tunnistaa kuka opetukseen ja koetilanteisiin osallistuu. Viranomaisten kanssa asioidessa tämä on samoin välttämätöntä, hän jatkaa.

Vantaan kaupunki on jo kieltänyt peruskouluissa kasvot peittävät asusteet.

Kaleva kertoo keskustelevansa sisäministeri Mari Rantasen (ps.) kanssa naamioitumisen kieltävästä laista.

– Yhteistyöllä uskon, että saamme tämän lain maaliin ja lisää tervettä järkeä politiikkaan.

