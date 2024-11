Ateria alle kuudella eurolla – nämä ovat Euroopan edullisimmat kaupungit

Viime vuosina koettu inflaatiotahti on nostanut myös matkailun hintaa.

Telegraph-lehti on listannut Euroopassa edullisia matkakohteita, joissa oluttuopin voi saada vielä noin 3,5 eurolla ja lounaan alle kymmenellä eurolla.

Edullisten kaupunkien listalla on muun muassa Puolan rannikkokaupunki Gdansk. Siellä edullisen ravintola-aterian yhdelle hengelle saa yhdeksällä eurolla. Kolmen ruokalajin ateria kahdelle hengelle keskihintaisessa ravintolassa maksaa noin 41 euroa. Oluttuoppi maksaa 3,4 euroa, vesipullo 1,5 euroa ja cappuccino kolme euroa.

Romanian pääkaupunki Bukarestissa aterian saa 12 eurolla ja oluttuopin kolmella eurolla. Ruoan hinta on jopa hieman edullisempaa Portugalin Portossa ja Liettuassa Kaunaksessa, jossa vatsan saa täyteen noin kymmenellä eurolla. Kolmen ruokalajin ateria kahdelle keskihintaisessa ravintolassa maksaa Portossa ja Kaunaksessa noin 45 euroa. Lounas maksaa Liettuassa monissa ravintoloissa 5–7 euroa.

Myös Espanjan viidenneksi suurin kaupunki Zaragoza on päätynyt edullisimpien kohteiden listalle.

Bukarestin etuna on kävelyyn sopiva keskusta. Metro- ja raitiovaunumatkan hintakin on vain noin 60 senttiä, joka on myös taksin kilometrihinta. Taksit ovat monta kertaa edullisempia kuin esimerkiksi Lontoossa, jossa kilometrikustannus on keskimäärin 2,8 euroa.

Numbeo-sivuston listauksessa Euroopan kalleimmat kaupungit ovat Sveitsin Geneve ja Zürich, Islannin Reykjavik ja Norjan Oslo. Suomesta listalla ovat Espoo sijalla kahdeksan ja Helsinki sijalla 16.