Asuntomarkkinoilla voi muhia yllätys – HS: Nämä asiat korostuvat nyt kaupoilla

Asuntomarkkinat olivat viime vuonna hiljaiset, mutta välittäjien mukaan ollaan menossa parempaan. Helsingin Sanomat haastattelivat useita välittäjiä ympäri Suomea.

Asuntomarkkinoiden tilanteesta luodaan vääriä ja valheellisia mielikuvia, sanoo Tampereen Roof LKV:n välittäjä Jaakko Simola.

– Näkymät ovat nyt positiiviset, jos verrataan siihen, mitä oli 12 kuukautta sitten, Simola sanoo.

Välittäjien mukaan asuntoja tulee kattavasti myyntiin ja ostajatkin ovat lähteneet liikkeelle. Asuntomarkkinaa kuitenkin hidastaa nykyinen korkotilanne.

– Korot on tällä hetkellä suurin asuntomarkkinaa jarruttava tekijä. Ostajat kaipaavat turvallisuutta ostopäätökselleen, kokoaa Helsingin Huoneistokeskuksen Soile Auvinen.

Suurin muutos on nähtävillä asuntojen hinnoittelussa, sanovat välittäjät. Ostajat saattavat edelleen esittää tarjouksia, jotka jäävät alle odotusten, kun taas myyjät pitävät voitto-odotuksensa liian korkeina.

– Välittäjät ovat omaksuneet uuden hinnoittelun. Monissa tapauksissa hinnoista on otettu 20 prosenttia pois vuoden 2021 tasosta, Simola sanoo.

Helsingin Bo LKV:n Juha Kittilän mukaan asuntokaupoilla on totuttu siihen, että asunnosta saa aina voittoa.

– Jos on ostanut asunnon vuoden 2018 jälkeen, siitä ei voittoa saa. Joku psykologinen juttu siinä on, kun moni ajattelee, että oma asunto on immuuni hinnan laskulle, Kittilä sanoo HS:lle.

Välittäjät kuvailevat nykyistä tilannetta ostajan markkinaksi, sillä asuntoja on paljon kaupan ja hinnat ovat matalalla. Hintojen ennustetaan nousevan tulevaisuudessa.

– Nyt ostajan markkinoilla voi rauhassa vertailla ja tehdä tarjouksia. Meneillään on harvinainen ja vielä tämän vuoden aikana poistuva hetki, sillä valikoima vähenee ja hinnat kääntyvät nousuun ehkä jo ennen kesälomia, Juha Kittilä sanoo.

– Myyjien kannattaa rohkeasti lähteä myymään, koska ostajia on nyt oikeasti liikkeellä, sanoo Kuopiossa asuntoja kauppaava Asunto Mandaatin Sami Leppänen HS:lle.