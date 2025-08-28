Asuntomarkkinat elpymässä maltillisesti ja hinnat alkavat nousta

Heinäkuun hintakehitys oli isossa kuvassa odotetun mukaista, eivätkä muuta yleiskuvaa asuntomarkkinoiden suunnasta, kommentoi OP Ryhmän senioriekonomisti Joona Widgrén Tilastokeskuksen tuoretta asuntojen hintatilastoa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 0,9 prosenttia kuluvan vuoden heinäkuussa verrattuna vuotta aiempaan. Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat nousivat 0,2 prosenttia.

Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Espoossa, 1,2 prosenttia. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla (-2,8 prosenttia) ja Helsingissä (-1,5 prosenttia).

– Heinäkuun hintakehitys oli isossa kuvassa odotetun mukaista. Helsingin hintakehitys oli hieman heikompaa, hintojen jatkettua laskua myös kesäkuuhun verrattuna. Muuten Isoissa kaupungeissa kehitys jatkui odotetun vakaana. Hinnat ovat heiluneet pohjalla oikeastaan jo pidemmän aikaa, Widgrén toteaa.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin heinäkuussa kymmenen prosenttia enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

– Kauppamäärät jatkoivat odotetusti kipuamistaan ja esimerkiksi vuoden 2015 kauppamäärä tasosta ollaan enää muutaman prosentin päässä. Odotamme, että kauppamäärien nousu jatkuu vuoden mittaan, ja tämän vuoden kauppamäärä alkaa olla jo tyypillisellä tasolla.

Kokonaisuudessaan heinäkuun tilastot eivät Widgrénin mukaan muuta yleiskuvaa asuntomarkkinoiden suunnasta.

– Hintakehitys on nihkeää, mutta asuntomarkkinoiden maltillinen elpyminen jatkuu. Odotettavissa on, että myös hinnat alkavat hiljalleen nousta. Kevään ja kesän aikana nähty epävarmuuden lisääntyminen heijastuu myös asuntomarkkinoihin, mutta odottaisin, että myös yleisen epävarmuuden vähentyminen vuoden jälkipuoliskolla tukee asuntomarkkinoita. Mielestäni heinäkuun tilastot olivat kokonaisuutena odotetut. Ei erityisen hyvät, jos ei huonotkaan, pohtii Widgrén.