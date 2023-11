Asuntokauppa piristyi pk-seudulla, yksi kaupunki jäämässä jälkeen

Reilun vuoden jäissä ollut asuntokauppa on alkanut piristyä Helsingissä ja Espoossa. Sen sijaan Vantaa on jäänyt naapureistaan jälkeen asuntojen kauppa- ja tarjontamäärien kehityksessä.

Uudisasuntokauppa sen sijaan nousi lokakuussa Vantaalla toiseksi eniten kaikista Suomen suurimmista kaupungeista.

– Asuntokaupassa on loppusyksyn aikana alkanut näkyä positiivista kehitystä pk-seudulla. Osa asuntokauppaan vaikuttavista talouden mittareista, kuten esimerkiksi korkonäkymä, puoltavat nyt asuntomarkkinoiden elpymistä. Ensiasunnon veroedun päättyminen vuodenvaihteessa ja varainsiirtoveron aleneminen on saanut muitakin kuin ensiasunnon ostajia liikkeelle, sanoo Nooa Säästöpankin liiketoimintajohtaja Tommi Grönlund tiedotteessa.

Helsingissä asuntojen tarjontamäärä on nyt korkeimmillaan seitsemän vuoden vertailujaksolla.

– Yksiöiden ja kaksioiden tarjontamäärä on kasvanut Helsingissä heinäkuusta lähtien, ja niitä on nyt myynnissä poikkeuksellisen paljon. Myös vanhoja kerrostalokolmioita ja -neliöitä on nyt myynnissä aiempaa enemmän. Espoossa yksiöiden ja kaksioiden tarjontamäärä on hieman laskenut keväästä, kun taas vanhoja kerrostalokolmioita ja -neliöitä on myynnissä enemmän kuin aiempina kuukausina, kertoo tiedotteessa Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen.

Vantaalla myynnissä olevien asuntojen kokonaistarjonta on selvästi alhaisemmalla tasolla kuin Helsingissä tai Espoossa. Rantasen mukaan onkin riskinä, ettei nykyinen tarjontamäärä riitä, kun kysyntä alkaa viritä, sillä uudistuotantokaan ei tule pitkään aikaan tuomaan helpotusta.

– Pula myytävästä voi alkaa tulpata asuntokauppaa nopeastikin ja markkinatilanne säilyä Vantaalla haasteellisena, selvittää Rantanen.

Vantaalla vanhojen asuntojen kauppamäärä oli lokakuussa edelleen miinuksella 34,1 prosenttia vuodentakaisesta, kun Espoossa miinusta viime vuoden lokakuuhun oli enää vain kymmenen prosenttia ja Helsingissä 11,5 prosenttia.

– Uusien asuntojen kauppa sen sijaan kasvoi Vantaalla lokakuussa peräti 190 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna, Rantanen kertoo.

Vuoden 2022 lokakuussa Vantaalla myytiin 10 uudisasuntoa, kun viime kuussa niitä myytiin 52.