Asuntokauppa on piristynyt raideyhteyksien varsilla

Hyvien liikenneyhteyksien merkitys korostuu asuntojen hinnoissa etenkin suurissa kaupungeissa, kertoo Huoneistokeskus asuntomarkkinakatsauksessaan.

Kuluneen vuoden tammi-toukokuun osalta vanhojen asuntojen kauppamäärissä on havaittu kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna uusien raideyhteyksien varsilla.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Helsingissä Raide-Jokerin reitin varrella vanhojen asuntojen kauppamäärissä on havaittu merkittävää kasvua esimerkiksi Pitäjänmäen yritysalueen (50 prosenttia), Oulunkylä-Patolan (42 prosenttia), Veräjämäen (30 prosenttia) sekä Pohjois-Haagan (22 prosenttia) postinumeroalueilla.

– Hyvät ja pysyvät liikenneyhteydet ovat tukeneet päätöksenteossa asunnon ostajia, joilla on pitkän aikavälin suunnitelmia. Sujuvat liikenneyhteydet mahdollistavat osaltaan myös asuntojen arvon kehityksen tulevaisuudessa, minkä vuoksi uusien ratojen varsien asuinalueet ovat olleet houkuttelevia sijainteja myös sijoittajien kannalta. Historiallisesti tarkasteltuna suurten liikenneinvestointien myötä parantuneet kulkuyhteydet ovat kapitalisoituneet asuntojen hintoihin, toteaa Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius tiedotteessa.

Myös suunnitelmat kehittää julkista liikennettä näkyvät Saleniuksen mukaan asuntokaupoissa.

– Vaikka liikenneyhteydet ovat vain yksi asuinpaikan valintakriteereistä, on hyvien liikenneyhteyksien muodostama kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa. Esimerkiksi Vantaalla ratikkapäätöksellä on iso merkitys reitin varrella oleviin asuinalueisiin, kuten Tikkurilaan tai Hakunilaan. Kaupunkikeskustojen elinvoimaisuutta mittaavassa tutkimuksessa Tikkurila oli noussut sijalle 4 ja kaupunginosa on edelleen voimakkaasti kasvava ja kehittyvä. Tikkurilassa kuluneen vuoden tammi-toukokuussa asuntokauppaa on tehty yhtä monta kuin viime vuonna samaan aikaan. Puolestaan Hakunilassa asuntokauppa on piristynyt 48 prosenttia viime vuodesta. Vantaalla ratikkapäätös on nähty investointina tulevaisuuteen parantaen liikkumista, lisäten kaupungin vetovoimaa sekä vahvistaen uusien työpaikkojen kautta alueen hyvinvointia. Tällä olisi luonnollisesti myös maan sisäisen muuttoliikkeen kannalta positiivinen vaikutus, Salenius sanoo.