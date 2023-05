Asuntokaupan pudotus jopa 50 prosenttia – nämä pk-seudun alueet ovat pitäneet pintansa

– Harvemmin niillä kukaan joutuu pakosta myymään ja niihin kohdistuu aina kuitenkin ostajien mielenkiintoa. Yleensä asunnon saa kaupaksi sillä hinnalla mitä siitä pyydetäänkin.

Edullisempia alueita, joissa kauppojen määrä on alkuvuonna puolittunut ovat muun muassa Helsingin Siltamäki ja Herttoniemi, Vantaan Hakunila, Rekola ja Tikkurila sekä Espoossa Lintuvaara.

Kyhälän mukaan nämä ovat pieniä poikkeamia yleisestä tasosta alaspäin, kun kokonaisuutena asuntokauppa on painunut pohjalukemiin.

– Kiinnostavampaa mielestäni on se, että jotkin alueet ovat pitäneet pintansa ja niillä on nähty 15-20 prosentin pudotus, kun keskimäärin kauppamäärät ovat vähentyneet 32 prosenttia.

Keskimääräistä paremmin ovat pärjänneet Helsingissä Kannelmäki, Vallila, Toukola ja Pakila, Vantaalla Tammisto sekä Espoossa Viherlaakso ja Tapiola.

– Näillä alueilla käydään normaalia tarvepohjaista, hieman edullisempaa ja omaan käyttöön tarkoitettua asuntokauppaa. Tarjolla on yleensä kohtuuhintaisia perheasuntoja.

Yleisenä linjana Kyhälä sanoo, että kohtuuhintaisen asumisen alueilla kauppamäärät ovat laskeneet vähiten.

Hän arvioi, että suurempaa vilkastumista asuntomarkkinoilla nähdään vasta syksyn kuluessa. Huhtikuun lukuja hän kuvaa pettymykseksi.

– Alkuvuonna odotukset olivat, että luvut kääntyvät nousuun keväällä, mutta kyllä tässä on joutunut tarkistamaan kantojaan.

Kauppa lähtee Kyhälän mukaan kunnolla käyntiin vasta, kun korkotaso asettuu 2-3 prosenttiin. Tällä hetkellä korkojen ennakoidaan kuitenkin vielä jopa nousevan ennen kuin laskua tapahtuu.

Ihmiset ovat lykänneet asunnon hankintaa epävarmassa tilanteessa, joten patoutunutta kysyntää on. Kyhälä povaa siksi, että asuntokauppa voi lähteä liikkeelle rivakastikin.

– Yllättävän pitkä kausi on nyt vedetty siellä miinus 30 prosentin tuntumassa, joten on mielenkiintoista nähdä mitä tapahtuu. Ja koska uudistuotannon aloituksia on tällä hetkellä hyvin vähän, tullaan toipuvilla asuntomarkkinoilla törmäämään siihen, että uudisasuntoja on liian vähän tarjolla.

