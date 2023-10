Asuntojen vuokrien nousu kiihtynyt

– Vuokrien nousuvauhti oli koko maan osalta suunnilleen samanlaista kuin alkuvuonna on nähty, kirjoittaa OP Ryhmän asuntomarkkinoihin erikoistunut ekonomisti Joona Widgrén.

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrien nousu kiihtyi heinä-syyskuussa. Vuokrien nousu oli vuoden kolmannella neljänneksellä pääkaupunkiseudulla 0,2 prosenttiyksikköä enemmän ja muualla Suomessa 0,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavaan aikaan.

– Pääkaupunkiseudulla ja Helsingissä vuokrien nousuvauhti jatkoi odotetun hitaana. Vuokralaisten näkökulmasta positiivista on se, että vuokrien kehitys on pysynyt tulojen nousua maltillisempana, Widgrén sanoo.

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisissa asunnoissa vuokrat ovat yksiöissä nousseet eniten vuoden takaisesta ajanjaksosta Oulussa 3,0 prosenttia, kaksioissa Riihimäellä 2,5 prosenttia ja perheasunnoissa Hämeenlinnassa 3,4 prosenttia.

– Pääkaupunkiseudulla on yhä runsaasti tarjontaa vuokra-asunnoista. Etenkin pieniä asuntoja on valmistunut ja valmistuu yhä paljon. Alkuvuonna vuokrailmoituksia on ollut selvästi tyypillistä enemmän, eikä vuokria ole voitu nostaa niin, että vuokranantajat saisivat kulujen nousun katettua läheskään täysimääräisesti, Widgrén arvioi.

– Pidemmällä aikajaksolla on kuitenkin todennäköistä, että alueet, joissa väestömäärä kehittyy suotuisasti ja sitä myötä kysyntä kasvaa, myös vuokrat nousevat nykyhetkeä nopeammin. Myös tulojen nousu tulee aikanaan heijastumaan vuokriin niitä nostavasti, hän jatkaa.