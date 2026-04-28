Asuntojen vuokrakehitys eriytyy – täällä vuokrat laskivat eniten

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat laskivat tammi-maaliskuussa pääkaupunkiseudulla 0,4 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna, kun muualla Suomessa vuokrat nousivat 0,4 prosenttia.
Suurista kaupungeista Tampereella ja Turussa vuokrat olivat alkuvuonna nousussa, selviää Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat-tilastosta. Tampereella vuokrat nousivat 1,0 prosenttia ja Turussa 0,6 prosenttia vuodentakaisesta. Pääkaupunkiseudulla vuokrien lasku oli jyrkintä Vantaalla, jossa vuokrat laskivat 1,3 prosenttia.
– Vantaalla vapaarahoitteiset vuokrat laskivat kaikissa asuntotyypeissä. Lasku oli suurinta kaksioissa ja sitä suuremmissa asunnoissa, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Martti Korhonen.
– Vuokrien kehitys suurimmissa kaupungeissa on ollut viimeisen vuoden aikana kaksijakoista. Turussa ja Tampereella vapaarahoitteiset vuokrat nousivat sekä pienissä että suurissa asunnoissa, kun taas pääkaupunkiseudulla kehitys oli laskevaa, Korhonen sanoo tiedotteessa.
Kaikista kaupungeista vuokrat nousivat eniten Rovaniemellä, 1,7 %. Myös Vaasassa ja Joensuussa vuokrat nousivat yli prosentin. Vuokrat laskivat puolestaan eniten Porvoossa, 2,1 %.
Valtion tukemissa asunnoissa vuokrien nousu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta maltillisempana kuin aiemmin. Tuetut vuokrat nousivat pääkaupunkiseudulla 2,5 prosenttia ja muualla maassa 2,0 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Eniten valtion tukemat vuokrat nousivat Joensuussa, 3,8 prosenttia. Vaasassa nousua oli 3,6 prosenttia ja Mikkelissä 3,4 prosenttia.