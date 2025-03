Asuntojen hinnat nousseet rajusti Tallinnassa: Monista tuli vahingossa miljonäärejä

Viron pääkaupunki Tallinnasta olisi kannattanut käydä takavuosina asuntokaupoilla. Eurostatin tuoreen tilaston mukaan kiinteistöjen hinnat ovat nousseet 230 prosenttia vuodesta 2010 lähtien, kertoo Postimees.

Hurja kiinteistöjen arvonnousu on tehnyt monesta miljonäärin, vaikka se ei välttämättä asuntokauppoja tehdessä ollut tavoitteena. Jos Tallinnasta olisi ostanut 15 vuotta sitten kiinteistön 300 000 eurolla, sen arvo olisi nykyään noin miljoona euroa.

Tosin huomionarvoista on, että 2010-luvun alussa useimmat tallinnalaiset pystyivät vain haaveilemaan näin kalliista kodista. Siitä lähtien Virosta on kuitenkin tullut yksi Euroopan vauraista maista. Elintaso ja palkat ovat nousseet nopeasti.

Luminor-pankin johtaja Tanel Rebane kertoo, että Virossa bruttokansantuote asukasta kohti on 15 vuodessa kaksinkertaistunut.

– Tämä on heijastunut myös kiinteistöjen hintojen nousuun. Vuonna 2010 talon pystyi rakentamaan 1 000 euron neliöhinnalla, mutta tänään talojen neliöhinnat ovat yli 2 000 euroa, ja hienompien talojen kohdalla jopa yli 3 000 euroa, Rebane sanoo.

Eurostatin tilaston mukaan kiinteistöjen hinnat ovat keskimäärin nousseet Euroopassa 54 prosenttia. Ainoastaan Italiassa hinnat ovat laskeneet, mutta asia selittyy maan alueellisilla eroilla.

– Pohjois-Italiassa kiinteistöhinnat ovat aivan eri luokkaa kuin Etelä-Italiassa. Esimerkiksi Milanossa kiinteistön neliöhinta on tammikuun tilanteen mukaan 5 400 euroa neliömetriltä, mikä on kalliimpi kuin Helsingissä tai Brysselissä. Etelä-Italia on selvästi ongelmien kourissa – suurin osa Etelä-Italiasta on elintason suhteen alempana kuin Viro, Rebane selventää.