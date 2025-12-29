Verkkouutiset

Kuvituskuva. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,0 prosenttia marraskuussa verrattuna vuotta aiempaan., LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Asuntojen hinnat laskivat, Vantaalla jyrkin pudotus

  • Julkaistu 29.12.2025 | 12:56
  • Päivitetty 29.12.2025 | 12:56
  • Asuntomarkkinat
Hinnat laskivat vuoden takaisesta kaikissa suurissa kaupungeissa.
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,0 prosenttia marraskuussa verrattuna vuotta aiempaan, selviää Tilastokeskuksen ennakkotiedoista.

Edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat 0,4 prosenttia.

Hinnat laskivat vuoden takaisesta kaikissa suurissa kaupungeissa. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla (-6,2 prosenttia) ja Turussa (-5,7 prosenttia).

Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla 3,8 prosenttia vuoden takaisesta ja 1,9 prosenttia edelliskuusta.

Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat nousivat 0,7 prosenttia.

Kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 3,0 prosenttia vuoden takaisesta. Rivitaloasuntojen hinnat nousivat 0,4 prosenttia.

Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin marraskuussa 3 prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

– Tammi-marraskuun tietojen perusteella vanhojen osakeasuntojen hinnat laskevat tänä vuonna kaksi prosenttia viime vuodesta. Kesäkuun 2022 huipusta vanhojen osakeasuntojen hinnat ovat laskeneet 14,4 prosenttia, kommentoi Swedbank Suomen pääekonomisti Timo Hirvonen viestipalvelu X:ssä.

