Asunto-osakeyhtiöissä muhii talousriski, voi iskeä asunnon arvoon ja kuluihin

Talouden tila pysyy edelleen haastavana ja tulevaisuuden valonpilkahduksetkin näyttävät melko kaukaisilta, selviää torstaina julkistetusta Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastajabarometrista.

Tilintarkastajabarometri perustuu tilintarkastajien arvioihin asiakkaidensa taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Tuoreen kyselyn mukaan yleinen taloustilanne ja rahoituksen riittävyyden haasteet vaikuttavat yritysten lisäksi myös asunto-osakeyhtiöihin, yhdistyksiin ja järjestöihin.

Monet yhdistykset ovat joutuneet vähentämään henkilöstöään, ja toiminnan jatkuvuuden ongelmat ovat lisääntyneet vuoden 2025 aikana.

Jopa puolella asunto-osakeyhtiöitä tarkastavista tilintarkastajista on asiakkaana asunto-osakeyhtiöitä, joiden toiminnan jatkuvuus on vaarantunut syystä tai toisesta. Asunto-osakeyhtiöiden toiminnan jatkuvuuteen vaikuttavat yleisen taloustilanteen heikentyminen ja rahoituksen riittävyys. Korkojen nousu ja energian hinta ovat myös merkittäviä syitä asunto-osakeyhtiöiden toiminnan jatkuvuuden vaarantumiselle.

Suuri osa suomalaisten varallisuudesta on kiinni omassa kodissa. Asunto-osakeyhtiön vaikeudet voivat nostaa asumiskustannuksia ja vaikuttavat asunnon arvoon. Asunto-osakeyhtiöiden huono tilanne näkyy muun muassa investointien pienenemisessä kuten yhtiöiden remonttien lykkäämisenä.

Heikko taloustilanne ja pessimismi näkyy myös yrityksissä. Vaikka liikevaihdossa on pientä nousua finanssi- ja rahoitusalalla, teknologia-alalla ja sosiaali- ja terveyspalveluissa, se ei ole vielä näkynyt piikkinä investoinneissa. Tilintarkastajat raportoivat, että vuoden 2025 aikana investoinnit ovat pienentyneet selvästi lähes kaikilla toimialoilla.

Vuonna 2026 investointien ennakoidaan kasvavan vain neljällä alalla: teknologia-, finanssi- ja rahoitus- sekä informaatio- ja viestintäaloilla sekä alkutuotannossa. Henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan vain finanssi- ja rahoitus- sekä teknologia-aloilla.

Tilintarkastajat vahvistaisivat taloutta veronkevennyksillä ja verotuksen muutoksilla, yrityksiä koskevan sääntelyn keventämisellä, rahoituksen saatavuuden parantamisella sekä toivovat yrityksiltä enemmän uskallusta investoida.

Vuosittain julkaistava tilintarkastajabarometri on tehty vuodesta 2019 alkaen. Kyselyn toteutti Aula Research Oy Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta ja sen otos on kerätty 8.10.-14.11.2025. Kyselyyn vastasi 262 tilintarkastajajäsentä, jolloin vastausprosentti on 22.