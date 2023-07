Asunnon omistavista puolet uskoo, että saisi siitä vähintään odotuksia vastaavan hinnan

Suomalaiset uskovat, että heidän asuntonsa myyntiarvo on pitänyt pintansa. Asunnonomistajille suunnatussa kyselyssä kysyttiin, millaisen hinnan he odottaisivat saavansa markkinoilta, jos asunnon myisi nyt, OP Ryhmä kertoo.

Yli puolet eli 56 prosenttia vastaajista arvioi, että saisi odotuksia vastaavan tai jopa odotuksia paremman hinnan asuntomarkkinoilta juuri nyt. 44 prosenttia vastaajista arvioi, että jos asunnon myisi nyt, siitä saisi odottamaansa huonomman hinnan.

– Asuntojen hinnat olivat vahvassa kasvussa kesään 2022 asti, mutta sitten ne kääntyivät laskuun. Nyt hinnat näyttäisivät asettuneen takaisin korona-aikaa edeltävälle tasolle. Tällä hetkellä kiinteistönvälittäjät käyvät paljon hintakeskusteluja niin ostajien kuin myyjienkin kanssa. Hinnoittelun onnistuminen on keskeinen osa asuntokauppaa, ja osan myyjistä on nyt tingittävä hintatasosta muutamaan edellisvuoteen verrattuna, OP Kodin johtaja Lasse Palovaara sanoo tiedotteessa.

Sp-Koti kertoi toukokuussa tiedotteessa, että esimerkiksi Helsingissä asuntojen hintapyynnöt ovat 10-15 prosenttia korkeampia kuin mitä ostajat ovat valmiita maksamaan.

Omakotitalojen keskihinnan laskun taustalla selkeä syy

Hinnat ovat laskeneet erityisesti pienissä asunnoissa. Helsingissä sijaitsevan yksiön keskineliöhinta puhkaisi 7500 euron rajan vuonna 2021, mutta tällä hetkellä neliöhinnan keskiarvo liikkuu noin 6500 eurossa. Jos helsinkiläisyksiö on tarpeen saada kaupaksi nopeasti, joutuu myyjä tällä hetkellä tinkimään kahden vuoden takaisesta hintatasosta.

– Myös omakotitalojen keskihinnat ovat laskeneet, mutta sen taustalla on omakotitalojen hintojen voimakas korona-ajan nousu. Hintataso on säilynyt parhaiten suuremmissa ja hyväkuntoisissa kerros- ja rivitaloasunnoissa, ja niihin kohdistuu paljon kysyntää. Jos oma tilanne on sellainen, että muutto nykyistä pienempään asuntoon on ajankohtainen, on siihen asuntomarkkinoilla nyt erinomainen tilanne, Palovaara sanoo.

OP Ryhmän Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastanneista asunnon omistajista 19 prosenttia oli harkinnut asuntonsa myymistä ja 2 prosenttia jo myynyt asuntonsa viimeisen vuoden aikana.

Yleisimmin asunnon myyntiä harkitaan asunnon ominaisuuksiin liittyvistä syistä, eli asuntoa pidetään omistajan nykytarpeisiin nähden joko liian suurena tai pienenä.

Toinen suuri syy miettiä asunnon myyntiä on taloudellinen. 17 prosenttia asuntonsa myyntiä harkinneista pitää nykyasuntoaan liian kalliina, ja 8 prosenttia pelkää asuntonsa hinnan laskevan.

– Tällä hetkellä tilastot näyttävät siltä, että asuntojen hintojen lasku on päättynyt. Alimmat toteutuneet käytettyjen asuntojen hinnat osuivat vuodenvaihteeseen, ja kesää kohti hinnat ovat alkaneet taas nousta. Sen enempää ostajien kuin myyjienkään ei ole enää syytä jarrutella omia päätöksiään sen perusteella, että asuntojen hinnat olisivat vielä laskemaan päin, Palovaara toteaa.

Toukokuussa 2023 toteutettuun kyselytutkimukseen vastasi verkkopaneelissa 18–79-vuotiaita suomalaista (n=2063) valtakunnallisesti edustavasti. Vastaajista 1 398 kertoi omistavansa asunnon.