”Askel kohti sotaa” – tutkijan mukaan sabotaasissa ei ole kyse pelkästä kiusanteosta

Tanskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Flemming Splidsboel Hansen kehottaa pohjoismaita varautumaan Venäjän sabotaasioperaatioihin. Tanskan ulkopoliittisessa instituutissa työskentelevä Splidsboel Hansen kuvailee norjalaiselle Verdens Gang-lehdelle tilannetta ”vakavaksi”.

Enää kyse ei ole pelkästä hybridisodankäynnistä, hän sanoo.

– Ei, pointti on se, että hybridisodan kokonaisvaikutus tuo meidät lähemmäksi todellista sotaa. Kyse ei ole enää pienestä kiusanteosta. Se on myös varoitus ihmisille Norjassa, Tanskassa ja muualla siitä, että meidän on lähestyttävä asiaa eri tavalla. Meidän on oltava henkisesti valmiita.

Splidsboel Hansen on erikoistunut Venäjän hybridisodankäyntiin ja informaatio-operaatioihin. Hänen mukaansa Venäjällä on käytössään laaja työkalupakki erilaisia keinoja häiritä läntisiä yhteiskuntia.

– Se on hyvin suuri, ja se koostuu kolmesta osasta – sabotaasista, kyberhyökkäyksistä ja informaatiovaikuttamisesta. Merkille pantava on se, että varsin alkeellinen sabotaasi on nousussa. Tätä tarkoitusta varten venäläiset rekrytoivat ihmisiä oikeistoradikaaleista ryhmistä, järjestäytyneen rikollisuuden piiristä tai ehkä moottoripyöräjengeistä.

– He ovat olleet saatavilla koko ajan, mutta venäläiset ovat vasta nyt valmiita maksamaan pyydetyt hinnat, hän sanoo.

Venäläiset ovat sabotaasi-iskuissaan nyt ”epätoivoisempia, kyynisempiä ja entistä halukkaampia riskinottoon”, tutkija tiivistää viime aikojen epäillyt sabotaasit.

Tshekin ulkoministeri Jan Lipavsky kertoi Naton äskettäisen ministerikokouksen yhteydessä, että noin sata Euroopassa havaittua ”epäilyttävää” tapausta on voitu yhdistää Venäjään kuluneen vuoden aikana, VG kertoo.